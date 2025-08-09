Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
ПВО Абхазии перевели в режим боевой готовности из-за угроз атак БПЛА
Абхазские подразделения противовоздушной обороны приведены в состояние боевой готовности из-за угроз атак БПЛА на районы близ абхазо-российской границы, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.
Ведомство указывает на угрозу атак БПЛА «на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы на участке от побережья до горных хребтов», передает ТАСС.
Подразделения пограничного управления СГБ Абхазии также переведены на усиленный режим несения службы. Дополнительно подчеркивается, что в случае необходимости по согласованию сторон может быть принято решение о временной приостановке работы контрольно-пропускного пункта «Псоу». Население будет проинформировано об этом отдельно.
