    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    9 комментариев
    9 августа 2025, 21:30 • Новости дня

    ПВО сбила 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО уничтожила 26 беспилотников самолетного типа в семи регионах России, большая часть которых была перехвачена над Тульской и Брянской областями, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 18.00 до 20.00 мск средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    Из них семь аппаратов сбили над территорией Тульской области и столько же – над Брянской областью. В Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона, еще три – над Калужской областью. По два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и в Орловской области, один аппарат сбили над Курской областью.

    Ранее системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины во второй половине дня.

    Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    Комментарии (17)
    9 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвигаются в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    «В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80, 82, 95 одшбр, 71 оебр) мобилизованных 156 и 158 омбр. Цель – снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», – рассказали бойцы на Сумском направлении неофициальному Telegram-каналу группировки войск «Северный ветер».

    Штурмгруппы ВДВ «Северян» продвинулись в Юнаковке на почти 800 м, заняли несколько зданий и закрепились. Попытки ВСУ трижды контратаковать позиции морпехов и десантников были сорваны.

    «Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», – отмечено в сообщении.

    На Харьковском направлении в Волчанске российские военные наступают на востоке города и в лесу возле Синельниково, плацдарм на левом берегу реки Волчья удалось значительно расширить.

    «В районе Волчанска штурмовики группировки «Север» продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. Занято три технических здания. Есть существенные успехи на востоке города. Общее продвижение составило до 400 м», – доложили бойцы.

    В лесу западнее Синельниково ВСУ контратак не проводили, идет перегруппировка. «Северяне» продвинулись на 500 м, заняв несколько позиций противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    9 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие украинской армии, передавшие координаты заградотрядов, покинули свои позиции и скрылись в Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее передали российской стороне координаты заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эти военнослужащие бежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области.

    В сообщении уточняется: «Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области». Дополнительные детали по численности дезертиров или дальнейшей их судьбе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области.

    Комментарии (9)
    9 августа 2025, 09:56 • Новости дня
    Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта, в частности, выразил готовность работать над соглашением.

    О смене позиции Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Украине сообщил Bloomberg, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что ранее Зеленский был категорически против каких-либо территориальных уступок, настаивая на полном выводе российских войск и выплате репараций.

    Однако ситуация изменилась после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в пятницу. По информации Bloomberg, Трамп заявил, что Зеленский теперь готов работать над заключением соглашения по конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках решения украинского вопроса.

    Комментарии (6)
    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Комментарии (13)
    9 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    @ Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    9 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине

    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

    Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

    По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.

    Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.

    Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 04:20 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана высказался о решении украинского вопроса, заметив, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Отвечая на вопрос журналиста о встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что уверен в желании обеих сторон заключить мир.

    «Я верю, президент Путин желает мира и Зеленский желает мира. И он должен получить для этого все, что нужно, и быть готовым кое-что подписать. Хочется верить, что он очень старается, чтобы это получилось», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    Комментарии (9)
    9 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    «Мы говорим о территории, за которую 3,5 года ведется борьба, гибнут русские и украинцы. Мы смотрим на это все и хотим уже хоть через возврат, хоть через обмен территорий, остановить. Это очень непросто, вообще ничего простого в этом нет. Очень сложно. Мы что-то вернем, что-то получим, что-то обменяем. Будет некоторый обмен для блага обеих сторон, но мы поговорим об этом либо завтра либо позже», – ответил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    До этого американский президент заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.


    Комментарии (8)
    9 августа 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 457 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотников, 625 ЗРК, 24 504 танка и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 356 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины был уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами ПВО.

    Ранее ВКС России сбили украинский Су-27 29 апреля. В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 09:07 • Новости дня
    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным американских СМИ, может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Как передает РИА «Новости», телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что Владимир Зеленский может быть вовлечен в запланированную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

    В материале подчеркивается, что участие Зеленского возможно «в том или ином виде».

    Ранее Кремль и Белый дом подтвердили проведение саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Официальных заявлений о формате участия Зеленского пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил место встречи российских и американских лидеров для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    Комментарии (13)
    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    @ Mattie Neretin - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в великом штате Аляска.

    «Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже», – сказано в посте американского лидера.

    Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что планирование встречи на высоком уровне в следующую пятницу еще не завершено, так как, возможно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский каким-то образом сможет принять в нем участие.

    Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским, но в пятницу Трамп предположил, что для начала  просто встретится с Путиным.

    По сообщению CNN американские официальные лица проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению войны на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, сообщили западные официальные лица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Axios сообщил о намерении США, Украины и союзников по ЕС собраться в Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится саммит США, Украины и европейских союзников.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции в перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет портал Axios со ссылкой на три источника.

    По сведениям портала, Украина и несколько союзников США по НАТО в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позицию.

    Идея проведения такой встречи в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние несколько дней, сообщили информаторы портала.

    Состав участников и проведение встречи в процессе согласования.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине.

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    На Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа

    The American Conservative: Встреча Путина и Трампа может стать прорывом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    Возможную значимость будущей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа для ситуации на Украине отметило издание The American Conservative, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов статьи, именно такой саммит способен стать переломным моментом для мирного процесса и оживить застой в переговорах по урегулированию конфликта.

    В публикации подчеркивается, что ситуация для киевских властей на поле боя ухудшается, а военное преимущество России остается неоспоримым. Журналисты отмечают, что окончание боевых действий, вероятно, будет не результатом резких изменений, а итогом последовательных небольших шагов.

    «Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта», – говорится в материале. Авторы считают, что сам по себе факт переговоров сможет привлечь внимание обеих сторон к необходимости достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    По данным СМИ, Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта и выразил готовность работать над соглашением.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому вскоре придется «кое-что подписать» для решения украинского вопроса.

    Комментарии (4)
    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как все это происходило и чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

