Силы ПВО уничтожили 35 беспилотников над пятью регионами России

Системы ПВО сбили 35 украинских дронов в пяти российских регионах

Tекст: Мария Иванова

В период с 15.30 до 18.00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации Минобороны, атаки были отражены в нескольких регионах страны.

Больше всего беспилотников – 19 – сбиты над Краснодарским краем. В Брянской области уничтожены девять аппаратов, еще четыре – над акваторией Азовского моря.

В Калужской области силы ПВО нейтрализовали два беспилотника, и еще один был сбит в Московском регионе. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Ранее силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

За ночь над Россией были нейтрализованы более 95 дронов ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы.