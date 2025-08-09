Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Российские ситлы ПВО за утро уничтожили 21 украинский беспилотник
Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над морями и пятью регионами России
В течение нескольких часов системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа, включая семь аппаратов над акваторией Азовского моря.
В период с 5.10 до 8.00 дежурные средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа, , сообщается в Telegram-канале Минобороны России..
Семь аппаратов были сбиты над акваторией Азовского моря, еще шесть – над Брянской областью. Четыре беспилотника уничтожили над Калужской областью, три – над Черным морем.
Один беспилотный летательный аппарат был ликвидирован над территорией Крыма.
Ранеев субботу силы ПВО сбили беспилотник над Москвой.
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили более 95 дронов ВСУ над территорией России.