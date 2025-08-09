Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами
Силы ПВО уничтожили 27 украинских БПЛА в Брянской, Калужской, Московской областях
В небе над пятью регионами России за несколько часов были уничтожены 27 беспилотников самолетного типа, из них один направлялся к Москве.
В период с 12.00 до 15.30 по московскому времени дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа, передает ТАСС.
Среди сбитых аппаратов 11 находились над Брянской областью, семь – над Калужской, пять – над Московским регионом, при этом один из них направлялся в сторону Москвы. Также по два беспилотника были сбиты на территории Краснодарского края и Рязанской области.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
