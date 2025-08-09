Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами

Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

Tекст: Ирма Каплан

«Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

«Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.