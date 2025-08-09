  • Новость часаМинобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Умер актер Иван Краско
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Дмитриев спрогнозировал попытки сорвать встречу Путина и Трампа
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    11 комментариев
    9 августа 2025, 13:19 • Новости дня

    Над Москвой сбили третий беспилотник за день

    Силы ПВО Минобороны сбили третий дрон за утро над Москвой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еще один летевший на Москву беспилотник был сбит силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Один беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны Министерства обороны России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в своем Telegram-канале.

    По его словам, аппарат летел в направлении Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    В связи с происшествием в аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Москвой уничтожили второй за утро украинский беспилотник.

    Системы ПВО за несколько часов сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа, из них семь аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.

    8 августа 2025, 21:15 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет начал расследование инцидента с нападением на журналистов, работавших над материалом для программы «Вести. Москва» в столице.

    В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ – это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, передает ТАСС.

    Следствие установило, что 5 августа 2025 года сотрудники программы «Вести. Москва» снимали сюжет о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время работы на съемочную группу напала соседка героини программы.

    По данным следователей, нападавшая несколько раз толкнула журналистов и нанесла удары одному из корреспондентов.

    В апреле на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» было совершено нападение в столице.

    В июне в Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей с палками напали на журналистов «Рен ТВ».

    Комментарии (2)
    8 августа 2025, 10:18 • Новости дня
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники, ограбившие столичное отделение почты утром, зашли в помещение со служебного входа, там в тот момент находился лишь один сотрудник, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В момент ограбления в помещении был лишь один сотрудник почтового отделения, он не пострадал, сказал собеседник ТАСС.

    Также он добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.

    По словам собеседника, силовики уже установили приметы грабителей, их разыскивают.

    Он добавил, что в первую очередь учитываются лицо, верхняя одежда, а также другие выявленные особенности.

    Утром в пятницу двое неизвестных в масках ворвались в столичное отделение почты и забрали кассу. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    В прокуратуре уточнили, что сумма похищенного составляет порядка 4,8 млн рублей.

    Комментарии (12)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

    СК: В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

    В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали двух иностранных радикалов, подозреваемых в координированной из Евросоюза вербовке мигрантов в запрещенную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир», сообщил Следственный комитет.

    Всего задержано двое радикалов, они вербовали мигрантов в террористическую организацию, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Фигуранты являлись убежденными сторонниками организации и вели пропагандистскую деятельность среди трудовых мигрантов.

    В Центре общественных связей ФСБ указали, что операция проведена совместно с силовиками из Узбекистана. Кураторы радикалов находились на территории Евросоюза. В результате раскрыта ячейка, состоявшая из девяти иностранных граждан, занимавшихся вербовкой и обучением мигрантов для террористических целей.

    Радикалы использовали видео-конференц-связь в мессенджере Telegram для системного обучения «доктрине всемирного халифата» и вовлечения новых участников в организацию.

    У фигурантов были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации с данными о методах организации и формах деятельности террористической структуры.

    Уголовные дела завели по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Оперативные мероприятия продолжаются.

    В апреле шестерых членов «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в России) приговорили к срокам заключения от 11 до 14 лет за попытку насильственного захвата власти в Крыму.

    До этого ФСБ задержала в Крыму членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», а позже суд арестовал всех задержанных по делу о терроризме.

    Комментарии (11)
    8 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    В Москве неизвестные в масках ограбили почту
    В Москве неизвестные в масках ограбили почту
    @ moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу утром двое неизвестных ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Злоумышленники в масках напали на отделения почты на юге Москвы, на улице Медиков, уточнил собеседник ТАСС.

    Они ворвались с пистолетом, угрожая оружием, забрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.

    По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, нападение произошло утром в пятницу. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить личности преступников и задержать их.

    Источник отметил, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей, по предварительным данным, неизвестные уехали на машине такси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мужчина вломился в закрытый магазин в Москве, чтобы украсть алкоголь и табак. В ноябре жителя Москвы приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима за кражу шести шампуней и шести пачек масла из магазина «Перекресток».

    Комментарии (2)
    7 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Вернувшийся из-за возможной неполадки рейс Москва – Пенза сел в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    По словам представителя авиационных служб, пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва – Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки, передает ТАСС.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел из Москвы в 20.08. Решение о возвращении было принято в ходе полета.

    По данным сервиса Flightradar, борт развернулся над Рязанской областью примерно через полчаса полета.

    Дополнительные детали происшествия пока не раскрывались.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».


    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 17:04 • Новости дня
    Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет, на борту которого может находиться спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы.

    «Борт вылетел», – передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах. Уточняется, что речь идет о бизнес-джете Bombardier Global 7500.

    Этот же самолет утром прилетел в Москву, и на его борту находился спецпредставитель Дональда Трампа.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней Трампу.

    Комментарии (2)
    7 августа 2025, 12:27 • Новости дня
    Президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом.

    Его самолет совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лидером ОАЭ 7 августа. Сообщалось, что стороны намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Мужчина в Москве погиб, пробив крышу машины после падения с высоты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице молодой человек скончался после падения на припаркованный автомобиль с большой высоты, сообщил представитель экстренных служб города в пятницу.

    Инцидент произошел на улице Амурской, дом 2, корпус 2, сказал собеседник РИА «Новости».

    Молодой мужчина утром в пятницу упал с 27-го этажа жилого дома на припаркованный легковой автомобиль. В результате падения он погиб, у машины оказалась пробита крыша.

    На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая личность погибшего и обстоятельства случившегося.

    В декабре 2023 года мужчина в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-го этажа многоквартирного дома в Челябинске, он погиб.

    В феврале 2022 года житель Петербурга упал с высоты на ребенка, девочку госпитализировали, сообщил источник в силовых структурах города.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой

    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над Москвой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице нейтрализован вражеский беспилотник, на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотный летательный аппарат, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам мэра, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь уничтожили 97 беспилотников ВСУ над двенадцатью регионами страны.

    В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание на 18-м этаже многоквартирного дома.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Глава РФПИ принял участие во встрече президента ОАЭ в аэропорту Москвы

    Глава РФПИ Дмитриев принял участие во встрече президента ОАЭ в аэропорту Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился среди официальных лиц, встречавших прибывшего в Россию президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Во встрече также участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    В честь приезда президента ОАЭ улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов.

    Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг прибыл в Россию с официальным визитом.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лидером ОАЭ 7 августа. Сообщалось, что стороны намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Пассажирам вернувшийся в Шереметьево рейса Москва – Пенза выделили резервный борт

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажиры самолета SSJ-100 сообщением Москва – Пенза, который вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, доберутся до города назначения на резервном борту, сообщил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Самолет, следовавший из Шереметьево вечерним рейсом Москва – Пенза, в 21.05 произвел посадку на аэродроме вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. В 22 часа из Шереметьево планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу», – сообщил он.

    Напомним, вечером четверга в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    Участники СВО выступили на гала-концерте в Москве с песнями о спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В парке «Зарядье» в Москве состоялся гала-концерт второго сезона Всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас».

    Мероприятие было посвящено популяризации в обществе, прежде всего среди молодежи,  песенного творчества действующих участников СВО, ветеранов, их родственников, волонтеров и очевидцев событий, сообщается в Telegram-канале фестиваля. Цель проекта – сохранить и передать будущим поколениям живую музыкальную летопись событий, посвященных героизму русского воинства.

    Руководителем фестиваля является Герой Советского Союза, монах Киприан (Бурков Валерий Анатольевич). Перед гала-концертом он провел встречу с участниками музыкального вечера. В ходе общения они рассказали о создании своих песен, делились личными историями и переживаниями, вдохновившими их на творчество.

    Отец Киприан особо отметил силу слова в песенном искусстве. По его словам, точность выражений и чистота языка играют ключевую роль: каждое произнесенное или спетое слово может вдохновлять, нести правду и сохранять человеческое достоинство. Он также предостерег авторов от чрезмерной эмоциональности или резких формулировок, которые способны превратить искусство в агрессию, недопустимую для духовного образа русского воина.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал девушку за убийство новорожденной дочери

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице избрали меру пресечения для девушки, признавшейся в убийстве новорожденной дочери в туалете общежития на улице Генерала Дорохова.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 20-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Девушка обвиняется по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

    По данным следствия, первого июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова было найдено тело новорожденной. Экспертиза показала, что причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

    В правоохранительных органах сообщили, что девушка родила в туалете дочь и оставила ее в унитазе, после чего ребенок захлебнулся. Вину обвиняемая признала полностью.

    В 2022 году в мусорном контейнере в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка.

    В 2021 году тело новорожденного нашли в мусоропроводе под Петербургом.

    В феврале 2025 года красноярская девятиклассница сбросила новорожденного в мусоропровод, ее признали психически нездоровой.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Собянин открыл новые дороги и развязку в Новой Москве

    Мэр Москвы Собянин открыл движение по развязке у метро «Корниловская»

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и дорогам в поселке Мосрентген.

    Открытие движения по транспортной развязке и улично-дорожной сети у поселка Мосрентген состоялось при участии мэра Москвы Сергея Собянина, передает РИА «Новости».

    Он лично дал старт работе новых объектов, отметив готовность инфраструктуры фразой: «Готов объект?... Тогда поехали».

    Новые объекты позволили организовать прямой проезд между Калужским шоссе и станциями метро «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии. По данным столичной мэрии, транспортное обслуживание прилегающих территорий заметно улучшилось, а время в пути по новому маршруту сократилось с 20 до пяти минут.

    В рамках реконструкции построили 6,2 километра дорог и три инженерных сооружения, включая путепровод с прямым съездом на Калужское шоссе. Перепробег транспорта снизился на 2,5 километра. Загруженность съезда с внешней стороны МКАД на Калужское шоссе уменьшилась на 10%, а на участке улицы Адмирала Корнилова – на 7%.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через МЦД-3 в районе Ленинградского шоссе.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:49 • Новости дня
    Уточнена сумма похищенного из отделения почты в Москве

    Прокуратура: Отделение почты в Москве ограбили на 4,8 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При разбойном нападении на столичное почтовое отделение злоумышленники похитили около 4,8 млн рублей, сообщили в прокуратуре города в пятницу.

    По предварительным данным, грабители забрали около 4,8 млн рублей, они угрожали персоналу отделения предметом, похожим на пистолет, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу утром двое неизвестных в масках ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу. Изначально сообщалось, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа
    Пашинян заявил о возможных инвестициях России в железную дорогу
    Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по Украине
    Эксперт спрогнозировал истощение ресурсов ВСУ к 2026 году
    Названа вероятная причина ЧП на предприятии в Башкирии
    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США Овечкина
    Дачникам пригрозили уголовным делом за выращивание могильника

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»

    «Это долгожданное событие для всей мировой политики» – так эксперты оценивают возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, и это удивило многих: обычно саммиты такого уровня готовятся месяцами. Почему стороны действуют так быстро и чего ждать от диалога двух лидеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС

    Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС. Европейские чиновники сослались не только на отсутствие регламента по охране географического указания для изделий кустарного промысла, но и введенные в отношении России санкции. По мнению экспертов, такое решение выглядит политически мотивированным и продолжает скандальную «культуру отмены». Подробности

    Перейти в раздел

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации