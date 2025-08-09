Над Москвой сбили третий беспилотник за день

Силы ПВО Минобороны сбили третий дрон за утро над Москвой

Tекст: Елизавета Шишкова

Один беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны Министерства обороны России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в своем Telegram-канале.

По его словам, аппарат летел в направлении Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В связи с происшествием в аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Москвой уничтожили второй за утро украинский беспилотник.

Системы ПВО за несколько часов сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа, из них семь аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.