    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Дмитриев спрогнозировал попытки сорвать встречу Путина и Трампа
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    11 комментариев
    9 августа 2025, 13:37 • Новости дня

    Власти Татарстана сообщили о находке обломков трех БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    В Тукаевском районе Татарстана на строительной площадке днем нашли обломки трех беспилотников, власти подтвердили отсутствие жертв и пострадавших.

    Обломки трех беспилотных летательных аппаратов обнаружены в Тукаевском районе Татарстана в субботу днем, жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    В ночь на субботу в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Росавиация позже объявила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Бегишево (Нижнекамск).

    Начиная с 10.06 по московскому времени, была объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга. Все службы экстренного реагирования продолжают работу на местах обнаружения обломков.

    Ранее на всей территории Татарстана введен режим «Ковер», который предусматривает усиленные меры по обеспечению безопасности населения и функционированию экстренных служб.


    8 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев

    Арбатова: На Украине «Москвичом» считался автомобиль, а москалем – житель Москвы

    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    @ И.Е. Репин «Запорожцы»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В Центральной Украине в советские годы в селах и городах люди гордо называли себя «хохлами и хохлушками». А западных украинцев при этом своими не считали и называли их «западэниками», сказала газете ВЗГЛЯД писательница и общественная деятельница Мария Арбатова, комментируя штраф жительнице Бурятии за слово «хохол» в общественном чате.

    В Улан-Удэ одна из жительниц получила штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что в общедомовом чате использовала слово «хохол», обращаясь к мужчине, фамилия которого заканчивалась на букву «о».

    «У нашей семьи много лет была дача в селе Черкасской области, каждое лето мы "выпасали" там детей, поскольку их дедушка и бабушка со стороны мужа жили в Черкассах. Моим сыновьям через два года по 50 лет, так что несложно оценить глубину моего погружения в жизнь Центральной Украины. В селах, да и в городах, люди гордо называли себя "хохлами и хохлушками". А западных украинцев при этом своими не считали и называли их "западэниками". Тем более что все регионы Украины говорили тогда не на классическом украинском, а на суржике», – говорит Арбатова.

    Она рассказывает, что в городах все были билингвами. Типичный диалог мог вестись, когда один говорил на украинском или суржике, а другой – на русском, при этом никто не нуждается в переводчике. Отрицательной коннотации в слове «хохлы» тогда вовсе не было, также как у писателя Николая Гоголя, называвшего в своих произведениях украинцев – хохлами, а евреев – жидами, добавляет Арбатова.

    «Сегодня у этих слов изменилось идеологическое наполнение, также, как у слова "москали". В советское и постсоветское время на Украине "москалями" называли москвичей, приехавших отдыхать летом. А слово "москвич" означало для них исключительно марку автомобиля. И все понимали, что "москаль" – это чисто географический термин. Другой вопрос, что это слово резко изменилось после пропагандистского фольклора типа "москаляку на гиляку" или "кто не скачет, тот москаль". То же самое произошло со словом "хохол", которое стало обозначением врага», – объясняет писательница.

    Оно перестало быть национальной характеристикой, и стало идеологической, продолжает собеседница. Но люди не виноваты в том, что родились украинцами, да и в политических элитах Украины очень низкий процент украинцев. Поэтому, по ее мнению, слово стало ксенофобским инструментом, а российские законы обязывают пресекать ксенофобию.

    «То, что женщину оштрафовали, на мой взгляд, весьма полезное событие, эдакий символический шлепок по губам. Потому что в сетях и чатах сегодня запредельный градус агрессии. Николай Карамзин говорил: "Поскреби русского – и найдется татарин". Также и у нас: поскреби любую русскую семью – и найдутся украинские родственники. Вооруженный конфликт рвет семьи пополам, но идет не между "москалями и хохлами", а между Россией и НАТО. И когда он закончится, очень важно, чтобы все остались людьми, а не превратились в системных ксенофобов», – заключила Арбатова.

    Комментарии (34)
    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    18 комментариев

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    Комментарии (49)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (15)
    8 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников появилось в Сети.

    Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.

    На появившихся в Сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.

    Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.

    В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.

    Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 21:15 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет начал расследование инцидента с нападением на журналистов, работавших над материалом для программы «Вести. Москва» в столице.

    В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ – это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, передает ТАСС.

    Следствие установило, что 5 августа 2025 года сотрудники программы «Вести. Москва» снимали сюжет о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время работы на съемочную группу напала соседка героини программы.

    По данным следователей, нападавшая несколько раз толкнула журналистов и нанесла удары одному из корреспондентов.

    В апреле на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» было совершено нападение в столице.

    В июне в Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей с палками напали на журналистов «Рен ТВ».

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    18 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    Комментарии (12)
    8 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами

    Лукашенко заявил о возможности побега Зеленского с Украины

    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Зеленский может покинуть Украину, а для большинства граждан такой возможности нет.

    Заявление Лукашенко прозвучало в интервью американскому изданию Time, пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому есть куда уехать в случае ухудшения ситуации, а для украинцев такой опции фактически не существует.

    Он подчеркнул: «Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».

    Лукашенко призвал Запад не провоцировать Россию и Белоруссию на мобилизацию, добавив, что вместо этого нужно искать пути для мирных переговоров. По его словам, необходимо прекращать политический «спектакль» и договариваться не только о перемирии, но и о полном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и грозит тяжелыми последствиями для всех сторон, включая США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах

    Турция остановила движение судов в Дарданеллах из-за природных пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время масштабных природных пожаров в турецкой провинции Чанаккале движение судов через Дарданеллы было полностью остановлено в обе стороны.

    Движение судов в проливе Дарданеллы временно прекращено в обоих направлениях из-за природных пожаров в Турции, передает ТАСС. В сообщении департамента по морским вопросам Минтранса Турции говорится: «Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале».

    По информации агентства IHA, один из наиболее опасных пожаров возник в окрестностях населенного пункта Сарыджаели. Огонь быстро распространился по сельхозугодьям и подошел вплотную к населенному пункту под воздействием сильного ветра.

    Пожар тушат как с земли, так и с воздуха. Дым распространился на всю акваторию пролива, что существенно осложняет видимость и создает угрозу для навигации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция остановила проход судов по проливу Дарданеллы с севера на юг из-за лесных пожаров.

    На юге Кипра в результате разрушительного пожара погибли два человека, а ущерб оценивается до 100 млн евро.

    В Стамбуле власти запретили продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет и других легковоспламеняющихся товаров до 28 октября на фоне угрозы новых возгораний.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика

    Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика, есть пострадавшие

    Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика
    @ Нуржан Кубадиева/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога, в результате происшествия по предварительным данным МЧС есть пострадавшие.

    Канатно-кресельная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика, по предварительным данным, 10 человек пострадали, передает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в Telegram.

    Как уточнили в МЧС, на место происшествия оперативно выдвинулись спасатели и все экстренные службы. Сейчас уточняется количество и состояние пострадавших, причины обрыва устанавливаются.

    Движение на канатной дороге полностью остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели МЧС эвакуировали альпинистов после камнепада в Кабардино-Балкарии. А в Тырныаузе КБР объявили режим чрезвычайной ситуации после схода селя в Эльбрусском районе.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Зарипов: В прощальном матче Овечкина хотят сыграть все

    Чемпион мира Зарипов надеется сыграть в прощальном матче Овечкина

    Зарипов: В прощальном матче Овечкина хотят сыграть все
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов сообщил о планах Александра Овечкина провести прощальный матч после окончания своей хоккейной карьеры.

    «В прощальном матче Овечкина, конечно, все хотят принять участие. Но там уж будем смотреть и ждать от него приглашения, и когда этот матч еще состоится», – сказал Зарипов, передает ТАСС.

    Он также отметил, что многое будет зависеть от того, как для Овечкина сложится следующий сезон в НХЛ. Зарипов выразил надежду, что после завершения карьеры Овечкин действительно организует прощальный матч и пригласит на него всех хоккеистов, с которыми одерживал победы в различных турнирах.

    Ранее Овечкин сообщил об отсутствии планов по продлению контракта с «Вашингтоном». Российский форвард стал рекордсменом НХЛ по заработанным за карьеру деньгам.

    Комментарии (8)
    8 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на самолете, окрашенном в золотой цвет.

    Видеозапись, на которой запечатлено приземление необычного воздушного судна, опубликовал Telegram-канал радио Sputnik.

    Напомним, в пятницу самолет с королем Малайзии Ибрагимом приземлился в международном аэропорту Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Ранее король Ибрагим заявил о намерении укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.

    Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в АТР.

    Комментарии (16)
    9 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвигаются в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    «В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80, 82, 95 одшбр, 71 оебр) мобилизованных 156 и 158 омбр. Цель – снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», – рассказали бойцы на Сумском направлении неофициальному Telegram-каналу группировки войск «Северный ветер».

    Штурмгруппы ВДВ «Северян» продвинулись в Юнаковке на почти 800 м, заняли несколько зданий и закрепились. Попытки ВСУ трижды контратаковать позиции морпехов и десантников были сорваны.

    «Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», – отмечено в сообщении.

    На Харьковском направлении в Волчанске российские военные наступают на востоке города и в лесу возле Синельниково, плацдарм на левом берегу реки Волчья удалось значительно расширить.

    «В районе Волчанска штурмовики группировки «Север» продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. Занято три технических здания. Есть существенные успехи на востоке города. Общее продвижение составило до 400 м», – доложили бойцы.

    В лесу западнее Синельниково ВСУ контратак не проводили, идет перегруппировка. «Северяне» продвинулись на 500 м, заняв несколько позиций противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах беседы с Уиткоффом

    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    @ Zuma\TASS

    В ходе телефонного разговора лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса и подготовку к будущим международным встречам, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, Путин проинформировал Си Цзиньпина о ключевых моментах недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Си Цзиньпин поблагодарил за подробную информацию и заявил, что Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса на долгосрочной и устойчивой основе.

    Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание грядущему визиту Путина в Китай. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Ранее стало известно, что Си Цзиньпин сообщил Путину о позиции Китая в вопросе украинского урегулирования, а также оценил контакты между Россией и США по Украине.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    Минюст включил актрису Мысину в реестр иноагентов

    Минюст включил финансиста Мовчана и актрису Мысину в реестр иноагентов

    Минюст включил актрису Мысину в реестр иноагентов
    @ Natalia Shakhanova/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Финансист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина пополнили список иноагентов после обвинений в распространении недостоверной информации о России.

    Минюст включил Мовчана и Мысину в перечень иностранных агентов, передает ТАСС.

    Ведомство сообщило, что они размещали недостоверные сведения о решениях и политике органов власти России, а также публиковали недостоверную информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил РФ. Оба признанных иноагентами лица проживают за пределами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минюст расширил перечень иностранных агентов, включив в него Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева. А Росфинмониторинг внес Романа Колезева в перечень экстремистов и террористов.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы продвинулись на 12 км и обеспечили контроль стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль стык границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей, передает ТАСС.

    По его словам, после освобождения Темировки в Запорожской области, а также населенных пунктов Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, российские войска продвинулись на 12 км.

    Ранее Министерство обороны России объявило об освобождении Вольного Поля 16 мая, Зеленого Поля – 28 мая, Темировки – 29 июля.

    В ведомстве отмечали, что группировки «Центр» и «Восток» вышли к западной границе ДНР и продолжают наступление по направлению к Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл наступление частью работы по созданию буферной зоны.

    Ранее российские войска освободили поселок Январское в Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Комментарии (5)
    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»

    «Это долгожданное событие для всей мировой политики» – так эксперты оценивают возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, и это удивило многих: обычно саммиты такого уровня готовятся месяцами. Почему стороны действуют так быстро и чего ждать от диалога двух лидеров? Подробности

    Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС

    Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС. Европейские чиновники сослались не только на отсутствие регламента по охране географического указания для изделий кустарного промысла, но и введенные в отношении России санкции. По мнению экспертов, такое решение выглядит политически мотивированным и продолжает скандальную «культуру отмены». Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

