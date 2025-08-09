Белоусов проверил военные объекты Балтийского флота в Калининграде

Глава Минобороны Белоусов проверил военную и социальную инфраструктуру Балтфлота

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. В ходе визита он заслушал доклады командования о выполнении задач, а также о мерах по обеспечению военной безопасности в регионе.

Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин сообщил, что для повышения эффективности охраны объектов была модернизирована система обнаружения диверсионных средств противника. Белоусов осмотрел работу экипажей кораблей и катеров, подразделений противовоздушной обороны и маневренных огневых групп при отработке защиты пункта базирования.

Контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил министру о поддержании боевой готовности соединений и обеспечении безопасности Балтийска с морского направления. Белоусов подчеркнул, что усиление береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотников – одна из ключевых задач.

Министр также проверил подразделения ПВО и выслушал доклады о боевом дежурстве, составе дежурных сил и мерах по противодействию угрозам. Завершив рабочую поездку, Белоусов провел совещание с командованием флота и дал ряд поручений по дальнейшему развитию оборонных возможностей региона.

