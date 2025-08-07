В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Роскачество предупредило о рисках домашних вин
Роскачество напомнило о рисках отравления при покупке домашнего вина
Покупка нелегального домашнего вина может представлять опасность для здоровья из-за несоблюдения санитарных требований при производстве такого алкоголя, отметили в Роскачестве.
Приобретая не совсем легальное «домашнее вино», покупатели сталкиваются с рисками, связанными с возможными нарушениями санитарных норм при его производстве, заявили в Роскачестве.
В организации напомнили, что недавнее отравление самодельным алкоголем на Кубани привело к гибели трех человек, по данным МВД, и число жертв может быть больше, включая туристов из других регионов, передает РИА «Новости»
Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева подчеркнула: «Как только вы приобретаете что-то не совсем легальное, возникает ряд рисков. Всегда существует вопрос гигиены производства, соблюдения элементарных санитарных норм». Она также отметила, что домашнее виноделие в России не запрещено, но разрешено только для личного или семейного потребления.
В Роскачестве добавили, что вина «в розлив» могут быть качественными, если реализуются в фирменных магазинах производителя. Покупателям советуют уточнять легальность точки продажи с помощью официальных сайтов или социальных сетей брендов, поскольку крупные винодельни редко используют розлив через краны.
Организация отметила, что власти приморских регионов уделяют особое внимание борьбе с нелегальной продажей алкоголя, особенно в популярных туристических зонах на побережье Кубани. Туристам рекомендуют проверять разрешительную документацию на винодельнях и использовать приложение «Антиконтрафакт» для проверки подлинности купленных бутылок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы на Кубани арестовали двух женщин после гибели людей от рыночного алкоголя в Сириусе. Восемь человек, включая отдыхающих из Подмосковья, отравились самодельной чачей, купленной у одной продавщицы на рынке в Адлере.
Ранее эксперты Роскачества также предупредили об опасности покупки разрезанных арбузов и дынь.