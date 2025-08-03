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Эксперты Роскачества предупредили об опасности разрезанных арбузов и дынь
Уже разрезанные арбузы и дыни быстро портятся и могут стать причиной пищевого отравления из-за активного размножения бактерий на мякоти плодов, сообщили в Роскачестве.
Покупать уже разрезанные арбузы и дыни не рекомендуется из-за риска размножения бактерий, сообщили в Роскачестве, передает ТАСС. В организации подчеркнули, что поврежденные или разрезанные плоды быстро портятся даже в холодильнике и могут вызвать серьезное пищевое отравление. В Роскачестве заявили: «Особое внимание следует обращать на целостность плодов. Арбузы и дыни с поврежденной кожурой, трещинами или вмятинами становятся идеальной средой для размножения бактерий. Такой продукт может вызвать серьезное пищевое отравление. Особенно опасно покупать уже разрезанные плоды, которые часто выставляют на продажу в супермаркетах и на рынках».
Эксперты организации напомнили, что спелый арбуз должен быть тяжелым для своего размера и иметь целую кожуру с одним характерным желтым пятном. Дыня должна обладать насыщенным ароматом, упругой кожурой и отсутствием темных пятен. При постукивании плоды должны издавать гулкий звук с вибрацией. Важно также выбирать бахчевые, которые хранились в надлежащих условиях, вдали от дорог и подальше от солнца, поскольку высокая температура ускоряет порчу продукта.
Покупку арбузов и дынь следует совершать только в специализированных магазинах или официальных точках продаж, где соблюдаются санитарные требования. Перед употреблением плоды нужно тщательно мыть, а разрезанные арбузы и дыни хранить в холодильнике не более суток.
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