Глава Нацбанка Украины заявил о нехватке финансовых гарантий для Киева

НБУ: Потребности бюджета Украины на следующий год обеспечены лишь на две трети

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью «РБК-Украина» Пышный сообщил, что из необходимых 35 млрд долларов подтвержденные источники финансирования пока составляют только 22 млрд долларов, передает ТАСС.

«На следующий год у нас 22 млрд долларов пока имеют подтвержденные источники», – заявил он. Остальные средства, по его словам, еще предстоит получить в результате переговоров и согласований на политическом и операционном уровне.

Пышный также отметил, что Киев рассчитывает до конца этого года получить 54 млрд долларов, несмотря на сокращение поддержки со стороны Евросоюза. Причиной снижения объемов финансирования, по данным главы НБУ, стало невыполнение Киевом ряда критериев по интеграции с Евросоюзом.

Ранее Кабмин Украины увеличил военный бюджет 2025 года на 9,6 млрд долларов.

В июле Евросоюз начал рассматривать планы покрытия дефицита бюджета Украины.

Президент России Владимир Путин заявлял, что власти Украины годами воровали деньги из бюджета.