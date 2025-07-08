Евросоюз начал рассматривать планы покрытия дефицита бюджета Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз рассматривает различные варианты покрытия дефицита бюджета Украины, который в 2025 году может составить 19 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на британское издание Financial Times. В качестве одной из мер обсуждаются авансовые займы от стран «Группы семи».

Один из европейских чиновников заявил изданию: «Растет беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть».

С учетом продолжающегося конфликта Еврокомиссия уже скорректировала финансирование Украины – в 2025 году планируется выделять Киеву двусторонние гранты на военные нужды. Эти средства будут оформляться как «внебюджетные внешние транши» и засчитываться в национальные оборонные расходы.

Также обсуждается возможность предоставления Украине кредита в 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов или инвестирования этих средств в более рискованные активы для увеличения доходности. Окончательные решения по этим вопросам пока не приняты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга на Украине за май достигла 7,51 трлн гривен. Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина уже стала банкротом, поскольку отказалась платить по своим долгам.