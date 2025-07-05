Bloomberg: BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины

Tекст: Александра Юдина

По информации источников агентства, причиной такого шага стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и последовавшее за этим разочарование Вашингтона в судьбе Украины, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что решение BlackRock объясняется возросшей неопределенностью относительно будущего этого государства.

Компания остановила переговоры и поиск средств в январе, несмотря на продолжающиеся ранее усилия по привлечению инвестиций.

Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.



