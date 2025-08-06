Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
Названы расходы Израиля на возможную оккупацию Газы
WSJ посчитала ежегодные расходы Израиля на предполагаемую оккупацию Газы
Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа может потребоваться около двух процентов ВВП Израиля без учета восстановления инфраструктуры.
Как отмечает издание The Wall Street Journal, профессор экономики Еврейского университета Эстебан Клор подсчитал, что полная оккупация сектора Газа обойдется бюджету Израиля примерно в 35 млрд шекелей ежегодно.
Основные траты предполагается направить на содержание военного контингента Армии обороны Израиля, административного аппарата и гражданских служб в анклаве.
Эксперт подчеркивает, что в текущем бюджете Израиля нет свободных средств для подобных расходов, и их невозможно найти быстро. Эти оценки не учитывают необходимые траты на восстановление разрушенной инфраструктуры сектора Газа.
Клор указал: «Оккупируя Газу, Израиль будет нести ответственность за повседневную жизнь двух миллионов жителей анклава». По его мнению, обеспечение палестинцев продовольствием, здравоохранением и образованием ляжет на плечи израильских властей, при этом экономика Газы сейчас практически уничтожена и не позволит покрыть расходы за счет местных налогов.
В публикации отмечается, что для поддержания порядка потребуется большой израильский воинский контингент из-за враждебного отношения местных жителей. Однако военные сложности в захвате анклава минимальны, так как сейчас Израиль контролирует около 75% территории.
Ранее портал Ynet сообщил, что политическое руководство страны близко к принятию решения о полной оккупации Газы в условиях провала переговоров с ХАМАС по освобождению заложников, однако военное командование выступает против. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о планах оккупации, а решение зависит от израильских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал условия, созданные Израилем для ограничения гуманитарной помощи в секторе Газа, равными военному преступлению.
Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию Израиля с ХАМАС на фоне тупика в переговорах по освобождению заложников. Приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о решении провести оккупацию сектора Газа для давления на радикальное движение.
Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в использовании нестабильности на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе.