Названы расходы Израиля на возможную оккупацию Газы

WSJ посчитала ежегодные расходы Израиля на предполагаемую оккупацию Газы

Tекст: Денис Тельманов

Как отмечает издание The Wall Street Journal, профессор экономики Еврейского университета Эстебан Клор подсчитал, что полная оккупация сектора Газа обойдется бюджету Израиля примерно в 35 млрд шекелей ежегодно.

Основные траты предполагается направить на содержание военного контингента Армии обороны Израиля, административного аппарата и гражданских служб в анклаве.

Эксперт подчеркивает, что в текущем бюджете Израиля нет свободных средств для подобных расходов, и их невозможно найти быстро. Эти оценки не учитывают необходимые траты на восстановление разрушенной инфраструктуры сектора Газа.

Клор указал: «Оккупируя Газу, Израиль будет нести ответственность за повседневную жизнь двух миллионов жителей анклава». По его мнению, обеспечение палестинцев продовольствием, здравоохранением и образованием ляжет на плечи израильских властей, при этом экономика Газы сейчас практически уничтожена и не позволит покрыть расходы за счет местных налогов.

В публикации отмечается, что для поддержания порядка потребуется большой израильский воинский контингент из-за враждебного отношения местных жителей. Однако военные сложности в захвате анклава минимальны, так как сейчас Израиль контролирует около 75% территории.

Ранее портал Ynet сообщил, что политическое руководство страны близко к принятию решения о полной оккупации Газы в условиях провала переговоров с ХАМАС по освобождению заложников, однако военное командование выступает против. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о планах оккупации, а решение зависит от израильских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал условия, созданные Израилем для ограничения гуманитарной помощи в секторе Газа, равными военному преступлению.

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию Израиля с ХАМАС на фоне тупика в переговорах по освобождению заложников. Приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о решении провести оккупацию сектора Газа для давления на радикальное движение.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в использовании нестабильности на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе.