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В Киргизии решили построить «Диснейленд» по мотивам эпоса Манас
Власти Киргизии выделили 50 гектаров под тематический парк с аттракционами и шоу, посвященными национальному эпосу «Манас» и культуре региона.
Аналог Disneyland появится в Чуйском районе Киргизии, для строительства уже выделен участок площадью 50 гектаров, передает ТАСС.
Фонд поддержки развития туризма республики и администрация района подписали меморандум с американской компанией IdeAttack, Inc., которая участвовала в создании известных парков в США, ОАЭ, Китае и Южной Корее. В проекте парка заявлены архитектура в стиле фэнтези Центральной Азии, разнообразные аттракционы, вдохновленные эпосом «Манас», и тематические зоны Великого Шелкового пути.
Также предполагается организация регулярных шоу-программ с музыкой, танцами и театральными постановками, а для гостей планируют запустить мастер-классы по традиционным ремеслам, изготовлению юрт, работе с войлоком и национальной кухне. Чиновники рассчитывают, что парк привлечет внимание иностранных туристов и поможет сформировать новый узнаваемый туристический бренд Киргизии.
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