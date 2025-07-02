Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Жапаров заявил об отсутствии разногласий между Россией и Киргизией
Жапаров сообщил о полном политическом взаимопонимании России и Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул успешное многоплановое сотрудничество с Россией, акцентируя внимание на полном доверии между двумя странами.
Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о полном взаимопонимании в отношениях между двумя странами, передает ТАСС.
По его словам, разногласий между Москвой и Бишкеком не существует, а уровень доверия остается высоким.
«Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий», – заявил Жапаров во время встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киргизии подтвердили сохранение официального статуса русского языка. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле пройдет встреча президентов России и Киргизии, на которой запланированы переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.