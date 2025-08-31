Число пострадавших при атаке дрона в Курской области увеличилось до четырех

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что среди пострадавших оказались двое сотрудников МВД 48 и 33 лет. По его словам, мужчины получили легкие осколочные ранения, однако от госпитализации отказались после оказания необходимой медицинской помощи.

Он призвал жителей проявлять осторожность и напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности, отметив: «Враг жесток и беспощаден».

Ранее Хинштейн сообщил, что украинские беспилотники атаковали слободу Белую Беловского района Курской области.

Накануне Хинштейн сообщил, что в Курской области продолжается работа по поиску жителей, пропавших после вторжения ВСУ, в списке таких остается 590 человек.