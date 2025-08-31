Лесопожарные службы России потушили 16 возгораний за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лесопожарные службы России за последние сутки ликвидировали 16 лесных пожаров, которые охватили в общей сложности 384 га, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Авиалесоохране, уточнив, что в тушении участвовали как специалисты, так и привлечённые добровольцы.

В официальном сообщении отмечается: «По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки на территории России лесопожарными службами и привлечёнными лицами ликвидировано 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 384 гектара».

Несмотря на успешную ликвидацию части возгораний, к полуночи воскресенья в стране продолжали действовать 15 лесных пожаров на территории более 5,2 тыс. га. Самая сложная ситуация сохраняется в Республике Саха (Якутия), где зарегистрировано 7 очагов на площади 5159 га.

