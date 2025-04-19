Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.0 комментариев
В Бурятии потушили более 4,7 тыс гектаров лесных пожаров за сутки
За минувшие сутки на территории республики ликвидировали пять лесных пожаров на площади более 4,7 тыс. гектаров, при этом режим ЧС сохраняется в одном из районов.
Более 4,7 тыс. гектаров лесных пожаров удалось потушить за сутки в Бурятии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства. Очаги возгорания были зарегистрированы в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Пять из них были полностью ликвидированы.
По последним данным, утром субботы на территории Бурятии продолжают действовать восемь очагов лесных пожаров на общей площади 105 гектаров в Еравнинском и Джидинском районах. Возникновение новых пожаров связывают с переходом огня с других категорий земель, а также с неосторожным обращением с огнем.
В МЧС подчеркнули, что риски для населенных пунктов отсутствуют. Для борьбы с возгораниями привлечены 292 человека и 44 единицы специализированной техники.
В регионе с начала апреля действует особый противопожарный режим, запрещен вход в лес и строго ограничено использование открытого огня. В Еравнинском районе режим чрезвычайной ситуации остается в силе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков сообщил, что с начала года количество лесных пожаров и их площадь на территории России значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сотрудники МЧС в Забайкальском крае установили 36 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров.
Президент Владимир Путин потребовал от правительства оперативной реакции на ситуацию, поскольку в восьми регионах число пожаров уже превышает прошлогодние показатели.