В Бурятии потушили более 4,7 тыс гектаров лесных пожаров за сутки

Tекст: Денис Тельманов

Более 4,7 тыс. гектаров лесных пожаров удалось потушить за сутки в Бурятии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства. Очаги возгорания были зарегистрированы в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Пять из них были полностью ликвидированы.

По последним данным, утром субботы на территории Бурятии продолжают действовать восемь очагов лесных пожаров на общей площади 105 гектаров в Еравнинском и Джидинском районах. Возникновение новых пожаров связывают с переходом огня с других категорий земель, а также с неосторожным обращением с огнем.

В МЧС подчеркнули, что риски для населенных пунктов отсутствуют. Для борьбы с возгораниями привлечены 292 человека и 44 единицы специализированной техники.

В регионе с начала апреля действует особый противопожарный режим, запрещен вход в лес и строго ограничено использование открытого огня. В Еравнинском районе режим чрезвычайной ситуации остается в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков сообщил, что с начала года количество лесных пожаров и их площадь на территории России значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сотрудники МЧС в Забайкальском крае установили 36 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров.

Президент Владимир Путин потребовал от правительства оперативной реакции на ситуацию, поскольку в восьми регионах число пожаров уже превышает прошлогодние показатели.