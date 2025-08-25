Депутат Говырин напомнил об изменениях в трудовом законодательстве с сентября

Tекст: Алексей Дегтярев

С 1 сентября фиксируется минимальная надбавка за ночные смены – не менее 20% от часовой ставки или оклада в перерасчете на час, сказал Говырин RT.

Ранее работодатель мог устанавливать меньшее значение по внутренним документам.

Для работников ночных смен это гарантирует четкий порядок начисления доплат – в охране, на транспорте, в торговле и других сферах. Обновился и порядок расчета среднего заработка – теперь учитываются премии, надбавки, стимулирующие выплаты, а также определен список выплат, которые обязательно включаются в отпускные, командировочные и выходные пособия. Исключены из расчета периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребенком, а также время простоя не по вине работника.

Для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия всегда берется среднее значение за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что должно исключить споры при нестабильной зарплате. Дополнительные изменения коснулись материальной ответственности сторон, а также утверждения новых типовых форм трудовых договоров, чтобы исключить произвольные условия со стороны работодателя.

В сфере оборота персональных данных компании теперь обязаны по требованию Минцифры передавать обезличенные сведения в государственную систему. Для магазинов и сервисов, использующих кассовую технику, вводятся новые фискальные реквизиты в чеках: указывается форма оплаты и идентификатор онлайн-площадки, что позволит покупателю подтвердить оплату через налоговую и защитить свои права при спорных ситуациях.

До этого Говырин сообщал, что с 1 октября 2025 года запланировано повышение окладов отдельных категорий работников федеральных учреждений на 7,6%.

Еще раньше стало известно, что в 2025 году оплата труда работников бюджетных организаций выросла более чем на 3% по сравнению с изначальными планами.