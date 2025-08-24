Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?5 комментариев
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
В калужском аэропорту «Грабцево» установили временные ограничения из соображений безопасности, что затронуло отправление и прибытие воздушных судов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги, передает РИА «Новости». Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений.
В сообщении указывается, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Калуга («Грабцево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал Кореняко.
Ожидается, что дополнительные подробности по срокам и причинам ограничений могут быть опубликованы позже.
Напомним, в воскресенье петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал полеты.
