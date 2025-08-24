До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов
Росавиация: В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он. Кореняко отметил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация сняла ограничения на прием самолетов в Самаре.