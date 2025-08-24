До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил полеты
Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«В аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.
Напомним, днем 23 августа из-за усиленных мер безопасности в Петербурге была временно ограничена работа аэропорта Пулково, приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Вечером его работа была возобновлена в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.