Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил полеты

Tекст: Ирма Каплан

«В аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.

Напомним, днем 23 августа из-за усиленных мер безопасности в Петербурге была временно ограничена работа аэропорта Пулково, приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Вечером его работа была возобновлена в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.