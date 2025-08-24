До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Силы ПВО за 6,5 часов уничтожили над регионами России более 50 дронов ВСУ
Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.
«В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», – сказано в посте.
Напомним, из-за ограничений полетов порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов. Ограничения вводятся для безопасности полетов из-за прямой или потенциальной угрозы дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.