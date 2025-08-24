Силы ПВО за 6,5 часов уничтожили над регионами России более 50 дронов ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», – сказано в посте.

Напомним, из-за ограничений полетов порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов. Ограничения вводятся для безопасности полетов из-за прямой или потенциальной угрозы дронов ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.



