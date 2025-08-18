Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов
На территории страны зафиксированы массовые задержки и отмены авиарейсов, при этом в ряде аэропортов работа идет в штатном режиме.
Часть рейсов также была отменена, передает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло и пресс-служб воздушных гаваней.
В аэропорту Пулково задержки минимальны, среди них рейсы Nordwind Airlines и «Белавиа» до Казани, «Северсталь» до города Советский, Аэрофлот до Минеральных Вод и S7 Airlines до Новосибирска. Отменены несколько совместных рейсов Аэрофлота и «России» в Москву.
В Уральском федеральном округе серьезных сбоев не отмечено, небольшие задержки зафиксированы в Кольцово, Кургане и Тюмени. В Центральной России расписание аэропортов, например в Иваново, Калуге, Ярославле и Тамбове, остается без изменений, работа идет по графику.
В регионах Сибири задержки наблюдаются в Толмачево, где сообщается о девяти задержках и одной отмене рейса, а также в Омске, Иркутске, Красноярске и Норильске. Причины отмен некоторых рейсов не раскрываются.
На Дальнем Востоке в Благовещенске задержаны три рейса авиакомпании «Ираэро» из-за позднего прибытия воздушных судов. Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в аэропорту города Благовещенск задержаны вылеты трех рейсов авиакомпаний «Ираэро». Также отмечены переносы рейсов во Владивосток и Читу, а пассажирам при нарушении прав рекомендовано обращаться к дежурному прокурору.
На Камчатке задержки связаны с извержением вулканов и циклоном. Опоздали рейсы в ряд населенных пунктов, включая Усть-Камчатск и Северо-Курильск. На юге и Северном Кавказе массовых задержек нет, отдельные отмены и задержки зафиксированы в Минеральных Водах, Махачкале, Волгограде и Геленджике.
Ранее летевший из Новосибирска в Норильск самолет произвел посадку в аэропорту назначения, во время полета у него сработала сигнализация о неисправности гидросистемы.
В июне на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сочи столкнулись два пассажирских самолета.