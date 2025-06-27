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    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    9 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    11 комментариев
    27 июня 2025, 19:04 • Новости дня

    Два самолета столкнулись на полосе аэропорта Сочи

    Tекст: Евгения Караваева

    На взлетно-посадочной полосе аэропорта Сочи столкнулись два пассажирских самолета, никто из находившихся на борту и персонала не пострадали.

    Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Сочи, передает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел 27 июня.

    Воздушное судно, направлявшееся в Тюмень, столкнулось с самолетом, прилетевшим из Норильска.

    По словам представителей ведомства, в результате происшествия никто из пассажиров, членов экипажа и обслуживающего персонала не пострадал. В настоящее время по факту столкновения проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

    Оперативные службы аэропорта продолжают работу по устранению последствий инцидента. Информация о возможных задержках рейсов и повреждениях воздушных судов не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в курортном городе Сочи за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям улиц и дорог. В Европейской части России большая часть июня пройдет в условиях прохладной погоды и обильных осадков, а заметное потепление ожидается только в самом конце месяца.

    26 июня 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.

    Глава государства подчеркнул, что западные страны ведут себя в отношении российских золотовалютных активов не как воры, а как грабители, действуя явно и открыто, сообщает ТАСС.

    «Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое – я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – пояснил Путин.

    Он добавил, что Россия продолжит укреплять собственные финансовые расчетные инструменты, чтобы защищать свои активы и экономическую независимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.

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    27 июня 2025, 11:32 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть россиян – 82% – скорее хорошо оценивает работу Владимира Путина на посту президента, а уровень доверия главе государства составляет 81%.

    По данным опроса ФОМ, 82% россиян оценивают работу Путина на посту президента как хорошую. Кроме того, 81% респондентов сообщили, что скорее доверяют главе государства.

    Согласно информации ФОМ, положительно оценивают работу российского правительства 58% опрошенных, тогда как 22% считают деятельность кабмина скорее неудовлетворительной. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 60% респондентов, а 11% высказались отрицательно.

    Участникам также предложили представить, что в следующее воскресенье пройдет голосование в Госдуму: 47% намерены поддержать «Единую Россию», 9% – ЛДПР, 8% – КПРФ, по 4% – «Новых людей» и «Справедливую Россию».

    Опрос «ФОМнибус» проводился с 20 по 22 июня методом интервьюирования по месту жительства среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении

    Прилепин рассказал о законах для возвращения артистов-иноагентов в Россию

    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Артистам-иноагентам для возвращения в Россию потребуется пройти юридическую процедуру, не предполагающую уголовного наказания, отметил Захар Прилепин.

    Как сообщает «Аргументы и факты», Захар Прилепин заявил, что для возвращения артистов-иноагентов в Россию не нужны новые правила – существует установленная юридическая процедура, которой они обязаны придерживаться.

    Прилепин подчеркнул, что эта процедура не так сурова, как представляют некоторые уехавшие артисты, и не предполагает тюремного заключения. Он уточнил: «Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя».

    Он также добавил, что прежде слушал Земфиру (признана иноагентом) и Бориса Гребенщикова (признан иноагентом), но не понимает мотивов тех, кто выбирает западные страны, участвующие в мировых конфликтах.

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения, но недопустимо предоставлять сцену тем, кто занимал антироссийскую позицию.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке Государственной думой законов об усилении контроля за иностранными агентами для защиты суверенитета страны.

    Между тем Верховный суд России отказал Максиму Покровскому (иноагент) и Земфире Рамазановой (иноагент) в рассмотрении жалоб на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.

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    26 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    Стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса

    Daily Mail: Леди Гага и Элтон Джон выступят на свадьбе миллиардера Безоса

    Стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Венеции с 26 по 28 июня пройдет свадьба одного из самых богатых людей планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес. По оценкам инсайдеров, бюджет мероприятия оценивается в 46–56 млн долларов.

    Ради гостей были полностью выкуплены номера в лучших отелях Венеции, в аэропорту ожидается прибытие более 90 частных самолетов, а на берегу уже пришвартованы роскошные яхты, принадлежащие друзьям пары, сообщает «Комсомольская правда».

    Фактически, как пишут зарубежные СМИ, Безос «арендовал» город на три дня, чему противятся жители Венеции. На фоне массового недовольства изначальную локацию – дворец Scuola Grande della Misericordia XVI века – пришлось сменить. Свадебная церемония теперь состоится в здании Венецианского Арсенала. Где именно пройдет праздничный банкет, до сих пор держится в секрете.

    На свадьбе ожидается около 250 гостей. Среди них: Дональд Трамп с семьей, Ким Кардашьян, Кэти Перри и Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Ева Лонгория, Тоби Магуайр, Карли Клосс и другие. К Венеции уже причаливают яхты знаменитостей, а на улицах появляются папарацци.

    Выступить на свадьбе приглашены звезды мировой величины – Леди Гага и Элтон Джон. Как пишет Daily Mail, за выступление Элтон Джон получит гонорар в 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей), передает «Лента.Ру». На остров Джудекка, где он имеет недвижимость, уже доставлены рояли – их переправили к месту торжества на гондолах.

    Лорен Санчес за три дня сменит 27 нарядов. Ее образами занимается Анна Винтур – легенда мира моды и главный редактор американского Vogue. По информации La Repubblica, Санчес появится в нарядах от Oscar de la Renta и Dolce & Gabbana.

    История Безоса и Санчес началась в 2019 году, когда оба еще состояли в браке. Развод Джеффа с писательницей Маккензи Скотт стал одним из самых дорогостоящих в истории – она получила около 39 млрд долларов. Лорен рассталась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом.

    Сообщается, что роман Безоса и Санчес зародился на фоне общей страсти к авиации – Санчес имеет лицензию пилота.

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    26 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе с опозданием, его внешний вид вызвал вопросы у журналистов.

    Как сообщило издание Euractiv, Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, передает Ura.Ru. Как отмечается, глава Франции выглядел растрепанным.

    Журналисты предположили, что причина опоздания могла заключаться в том, что Макрон проспал встречу. При этом подчеркивается, что подобные случаи крайне редки среди лидеров на подобных мероприятиях.

    Также отмечается, что позднее завершение саммита НАТО в Гааге могло повлиять на расписание президента.

    Ранее Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях».

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    26 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

    По его словам, ЕАЭС активно развивает взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, а также укрепляет контакты с многосторонними структурами, передает РИА «Новости».

    «Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали – это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза, также у российского лидера запланирован ряд встреч.

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    27 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

    Рар: Фон дер Ляйен успешно пересиживала все скандалы

    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под давлением сразу нескольких политических групп Старого Света. Тем не менее ей и раньше удавалось выпутаться из серьезных скандалов, при этом сохранив собственную власть, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Европарламенте выразили вотум недоверия главе ЕК.

    «Урсула фон дер Ляйен – выдвиженец французского президента Эммануэля Макрона и Германии, что усиливает ее власть. В Брюсселе она должна постоянно лавировать между правыми, центристами и левыми, что главе ЕК пока удается», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Сейчас самое сильное давление на нее оказывают правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме. «Зеленые» же критикуют фон дер Ляйен за отход от политики спасения климата, которую европейцы практически похоронили из-за приоритета милитаризации Европы и подготовки к «войне» с Россией», – продолжил он.

    «Однако главе ЕК отставка пока не грозит – позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом Брюсселя – Москвой. Это даст ей определенную неприкосновенность», – спрогнозировал аналитик. Собеседник также напомнил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы», в которых оказывалась замешанной.

    Ранее стало известно, что 74 депутата Европарламента, включая 31 члена ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты», поддержали инициированный румынским представителем Георгом Пиперей вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В тексте документа отмечается, что ЕК обвиняют в участии в скандале с закупками вакцин против коронавируса – так называемом Pfizergate, а также в незаконном вмешательстве в выборы государств-членов ЕС посредством неправильного применения Закона о цифровых услугах (DSA).

    Кроме того, в документе указывается, что «ЕК злоупотребила статьей 122 Договора о функционировании ЕС (TFEU) в качестве правовой основы для программы «Перевооружение Европы», инициативы по финансированию обороны на сумму 150 млрд евро». «Это серьезное нарушение компетенции ЕК и искажение предполагаемой цели статьи, которая зарезервирована для чрезвычайных экономических ситуаций», – говорится в тексте.

    Происходящее «подрывает доверие к институтам ЕС и угрожает целостности правовой базы объединения», говорится в вотуме. «Призываем ЕК уйти в отставку из-за неспособности обеспечить прозрачность процедур и постоянного пренебрежения демократическим надзором и верховенством права в Евросоюзе», – указывается в документе.

    Вотум будет принят, если за него проголосуют две трети депутатов Европарламента. Впрочем, эксперты называют роспуск нынешнего состава ЕК маловероятным – инициатива вызвала разлад в Национальной консервативной группе ЕС, возглавляемой «Братьями Италии» премьера Джорджи Мелони и польской партией «Право и справедливость», пишет Euractiv.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения.

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс. Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.

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    27 июня 2025, 10:32 • Новости дня
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Оппозиционный политик Георгий (Гиви) Таргамадзе, экс-председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности, в пятницу арестован Тбилгорсудом за неявку на заседание временной следственной парламентской комиссии, которая расследует деятельность прежних властей страны в период 2003-2012 годов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Таргамадзе не присутствовал в суде. Он собирается лично сдаться полиции.

    Грузинская оппозиция не признает итоги выборов в парламент, которые состоялись в октябре прошлого года, поэтому не считает легитимной данную комиссию и говорит о «политических преследованиях».

    Таргамадзе стал восьмым политиком из оппозиции, который приговорен в последнее время к заключению или ожидает аналогичного приговора по данной статье, подразумевающей возможность ареста на год или крупный штраф.

    Ранее Таргамадзе, близкий к экс-президенту Михаилу Саакашвили политик, назывался как возможный куратор грузинских снайперов на Майдане в 2014 году. Таргамадзе также является фигурантом так называемого болотного дела и подозревается российскими органами правопорядка в организации беспорядков в центре Москвы и некоторых других городов России в мае 2012 года.

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    27 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста при атаке ВСУ

    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста из-за атаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР отметил обеспокоенность Пекина инцидентом с ранением корреспондента китайского телеканала во время атаки дрона в Курской области.

    Пекин глубоко обеспокоен ранением китайского журналиста в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, передает РИА «Новости».

    Го Цзякунь подчеркнул: «Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа». Представитель МИД КНР добавил, что Пекин надеется на скорейшее политическое разрешение украинского кризиса и на совместные усилия по ослаблению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский журналист получил ранение в Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Журналист прошел обследование в больнице и принял решение продолжить работу без госпитализации. Мария Захарова назвала атаку украинских военных на китайских журналистов террористической.

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    27 июня 2025, 10:12 • Новости дня
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол США в Москве Линн Трейси попрощалась с россиянами, процитировав строки из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».

    В Telegram-канале ведомства указано: дипломат отметила, что была вдохновлена встречами с россиянами, которые любят свою страну и трудятся ради лучшего будущего, и добавила, что хочет завершить обращение словами Пушкина о любви к Родине, присущей каждому человеку.

    Трейси процитировала строки: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!». Она указала, что эти слова олицетворяют национальное чувство и стремление к лучшему.

    Одна из строк этого стихотворения легла в основу названия советского фильма 1975 года «Звезда пленительного счастья», который посвящен декабристам и их женам. В стихотворении, написанном в 1818 году, Пушкин призывает верить в торжество свободы и будущую славу тех, кто борется за честь и справедливость.

    Чаадаев, к которому обращено стихотворение, был российским писателем и автором «Философских писем», а его образ вдохновил создание героя Чацкого в пьесе Грибоедова «Горе от ума».

    Ранее американская дипмиссия сообщила, что глава американского посольства в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и уезжает из страны.

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    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

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    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    26 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Армения потребовала от стран ОДКБ осудить Азербайджан

    Армения назвала условие для дальнейшей работы с ОДКБ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армения может принять «окончательное решение» относительно участия в ОДКБ, если страны-участницы, включая Россию, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах, сообщил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

    Костанян заявил: «Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения на суверенные территории Республики Армения, то Армения примет окончательные решения», передает РИА «Новости».

    По словам Костаняна, Ереван самостоятельно определит момент для принятия таких решений. Он подчеркнул, что страна по-прежнему остается членом Евразийского экономического союза и продолжает расширять сотрудничество с Евросоюзом. В случае необходимости Армения примет соответствующие решения относительно своих отношений с этими интеграционными объединениями.

    В мае министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул важность вовлеченности Армении в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате. Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

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    27 июня 2025, 11:07 • Новости дня
    Эстония согласилась принять самолеты НАТО с ядерным оружием

    Министр обороны Эстонии подтвердил готовность принять F-35 с ядерным вооружением

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Эстонии заявили о готовности размещать на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что республика готова принимать на своей территории военные самолеты союзников по НАТО, способные нести ядерное оружие, передает ТАСС. По его словам, истребители F-35 уже находились в Эстонии и в ближайшее время снова будут охранять воздушное пространство страны.

    Певкур заявил: «Если некоторые из этих самолетов независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников».

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Британии сообщил о планах альянса в ближайшие четыре года заказать у США 700 новых истребителей F-35. Великобритания объявила о закупке 12 новых истребителей F-35A и о присоединении к ядерной миссии НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году. Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

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    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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