Два самолета столкнулись на полосе аэропорта Сочи

Tекст: Евгения Караваева

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Сочи, передает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел 27 июня.

Воздушное судно, направлявшееся в Тюмень, столкнулось с самолетом, прилетевшим из Норильска.

По словам представителей ведомства, в результате происшествия никто из пассажиров, членов экипажа и обслуживающего персонала не пострадал. В настоящее время по факту столкновения проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

Оперативные службы аэропорта продолжают работу по устранению последствий инцидента. Информация о возможных задержках рейсов и повреждениях воздушных судов не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в курортном городе Сочи за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям улиц и дорог. В Европейской части России большая часть июня пройдет в условиях прохладной погоды и обильных осадков, а заметное потепление ожидается только в самом конце месяца.