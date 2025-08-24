Лавров выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров отметил, что западные страны ищут повод, чтобы не допустить переговоров, пытаясь переложить ответственность на другие стороны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский выставляет дополнительные условия и требует немедленной встречи с Путиным, несмотря ни на что.

«Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине [Владимира] Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего», – заявил Лавров.

Министр напомнил, что процесс переговоров был положен президентами Путиным и Трампом и уже принес положительные результаты.

Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате. Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

МИД России сообщил об отсутствии планов по встрече Путина и Зеленского.