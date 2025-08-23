Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский вновь подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным «в любом формате», передает РИА «Новости». Об этом он написал в своем Telegram-канале, обвинив Россию в затягивании переговорного процесса.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва открыта для обсуждения с Киевом политических аспектов урегулирования и может работать в любых форматах. По его словам, Россия выдвигала предложение о создании трех рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, однако не получила на это ответа от Киева.

Лавров также подчеркнул, что возможная трехсторонняя встреча должна быть тщательно подготовлена, чтобы не ухудшить ситуацию. Российская сторона по-прежнему ждет конкретных шагов от украинских властей.

Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. МИД Украины заявил о готовности Зеленского обсудить территориальный вопрос с Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

Лавров также подчеркнул, что Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие контакты.

МИД России отметил отсутствие планов по встрече Путина и Зеленского.