До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
МИД Украины сообщил о подготовке проекта гарантий безопасности на следующей неделе
МИД Украины сообщил о подготовке проекта гарантий безопасности
Черновой вариант пакета гарантий безопасности для Украины планируют завершить в начале следующей недели, после чего возможен переход к политическим переговорам, сообщил МИД Украины.
Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью NBC News, передает ТАСС. Кислица заявил: «Если мы говорим о гарантиях безопасности, это очень важный и сложный вопрос. И нужно как минимум неделю, чтобы подготовить итоговый черновик пакета гарантий безопасности для Украины.
В идеале мы можем иметь первый черновик на следующей неделе и затем руководство должно решить, как мы будем работать по этому документу с политической стороны».
Он подчеркнул, что проект документа предполагается дополнительно согласовать с западными союзниками Киева. По словам Кислицы, вопрос подготовки гарантий не рассматривается в переговорах с Россией. После согласования черновика руководству Украины предстоит определить дальнейший политический путь данного документа.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал новые гарантии безопасности для Киева со стороны ЕС инструментом затягивания конфликта с Россией.
Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.
Россия отвергла предоставление Украине гарантий безопасности, построенных на идее изоляции и сдерживания Москвы.