МИД Украины сообщил о подготовке проекта гарантий безопасности на следующей неделе

МИД Украины сообщил о подготовке проекта гарантий безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью NBC News, передает ТАСС. Кислица заявил: «Если мы говорим о гарантиях безопасности, это очень важный и сложный вопрос. И нужно как минимум неделю, чтобы подготовить итоговый черновик пакета гарантий безопасности для Украины.

В идеале мы можем иметь первый черновик на следующей неделе и затем руководство должно решить, как мы будем работать по этому документу с политической стороны».

Он подчеркнул, что проект документа предполагается дополнительно согласовать с западными союзниками Киева. По словам Кислицы, вопрос подготовки гарантий не рассматривается в переговорах с Россией. После согласования черновика руководству Украины предстоит определить дальнейший политический путь данного документа.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал новые гарантии безопасности для Киева со стороны ЕС инструментом затягивания конфликта с Россией.

Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

Россия отвергла предоставление Украине гарантий безопасности, построенных на идее изоляции и сдерживания Москвы.