Профессор Миршаймер назвал гарантии ЕС стимулом затянуть конфликт
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что новые гарантии безопасности для Киева со стороны ЕС призваны затянуть конфликт с Россией и не позволить заключить мирное соглашение.
По его словам, европейские гарантии безопасности для Киева призваны затянуть конфликт, передает РИА «Новости».
Миршмайер добавил, что эти меры могут стать стимулом для продолжения боевых действий, поскольку дают Киеву возможность попытаться втянуть европейские страны в войну. Профессор отметил: «Если вдруг у них появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца».
Эксперт уверен, что Европа стремится не допустить мирного соглашения любой ценой, что лишь усиливает эскалацию конфликта. Миршаймер подчеркнул, что ситуация складывается крайне невыгодно для Киева: «Этот конфликт подходит к концу на очень плохих условиях. Будет унизительный мир, если не появятся гарантии безопасности, которые могут повлиять на победу».
Он также считает, что бывший президент США Дональд Трамп понимает нынешнюю ситуацию, что объясняет его желание наладить конструктивный диалог с Россией.
