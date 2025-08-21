  • Новость часаГенерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 14:53 • Новости дня

    Турция запретила израильским судам заходить в порты

    Анкара ввела запрет на заход израильских судов в турецкие порты

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие власти запретили посещение своих портов судами под флагом Израиля и принадлежащих израильским компаниям, установив соответствующие ограничения для судовладельцев.

    О введение запрета сообщил  ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. Ограничения также распространяются на суда под турецким флагом – им теперь запрещено заходить в израильские порты.

    Источники канала сообщили, что новый порядок затрагивает не только прямые заходы, но и любую обработку грузов, связанных с Израилем, в турецких портах, включая перевалку контейнеров.

    Введено дополнительное требование к судовладельцам подписывать заявление об ответственности, подтверждающее отсутствие связей с Израилем и перевозки грузов либо военного оборудования для Израиля.

    Эти меры стали продолжением ранее объявленного прекращения всей торговли и таможенных операций между Турцией и Израилем, начатого с 2 мая 2024 года в ответ на действия Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, однако позднее отступили.

    МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе и потребовал немедленного прекращения боевых действий.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции о признании Палестины государством и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    21 августа 2025, 00:12 • Новости дня
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы

    ЦАХАЛ объявил о вторжении в город Газу

    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин заявил о начале военной операции Армии обороны Израиля по вторжению в город Газу, он добавил, что ЦАХАЛ продолжает боевые действия по всему сектору Газа и на окраинах Газы в рамках операции «Колесницы Гидеона».

    «Сосредоточение войск в городе Газа стало возможным благодаря успехам операции «Колесницы Гидеона». ХАМАС сегодня – это уже не тот ХАМАС, что был до операции. Из военной террористической организации он превратился в потрепанную и израненную партизанскую организацию. Мы нанесем еще больший урон ХАМАС в городе Газа. <....> Мы начали предварительные действия, и уже сейчас войска ЦАХАЛа удерживают окраины города Газа», – заявил на брифинге Дефрин.

    Он добавил, что израильская сторона старается минимизировать урон мирным жителям анклава, в частности, ЦАХАЛ предупредит и позволит людям эвакуироваться в целях безопасности, дистанцируясь от зон активных боевых действий.

    «Мы продолжаем оказывать помощь гражданскому населению сектора Газа и расширяем ее. Будут созданы дополнительные центры распределения гуманитарной помощи. Такой подход позволит снизить зависимость населения от ХАМАС», – уточнил представитель ЦАХАЛ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац  согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    19 августа 2025, 12:27 • Новости дня
    Израиль назвал нового посла в России

    Израиль: Послом в России станет Одед Йосеф

    Израиль назвал нового посла в России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа послом страны в Москве.

    Йосеф станет послом Израиля в Российской Федерации, сообщили в израильском МИД во вторник, передает ТАСС.

    Там добавили, что назначение представят на утверждение правительства.

    В июле сообщалось, что в октябре 2025 года Симона Гальперин покинет пост посла Израиля в Москве из-за нового назначения.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    18 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    ХАМАС согласился освободить половину заложников

    Аль-Кахира аль-Ихбария: ХАМАС согласился отпустить половину израильских заложников

    ХАМАС согласился освободить половину заложников
    @ Shadi Hatem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинская группировка готова обменять удерживаемых в Газе израильтян на палестинских заключенных в условиях 60-дневного перемирия.

    ХАМАС согласился отпустить половину израильских заложников в секторе Газа в обмен на освобождение палестинских заключенных, передает ТАСС. Сообщается, что этот обмен должен пройти при условии 60-дневного прекращения огня.

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает: сторонам удалось достичь согласия благодаря предложениям египетских и катарских посредников. Уточняется, что соглашение предполагает также отвод израильских войск из глубины сектора Газа. Это, по информации источников телеканала, создаст условия для беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня без разгрома ХАМАС приведет к новым угрозам для страны.

    Движение ХАМАС предложило вывести свои силы из сектора Газа при условии отвода израильской армии к согласованным пунктам.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, считая, что это только увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис.

    20 августа 2025, 11:06 • Новости дня
    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа

    Bloomberg: Израиль готовится призвать 60 тыс. резервистов для операции в Газе

    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля готовится призвать около 60 тыс. резервистов для усиления наступления в секторе Газа против ХАМАС, пишет Bloomberg.

    Израиль готовится к призыву около 60 тыс. резервистов для усиления наступления на сектор Газа против ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя израильского правительства.

    По его словам, официальное объявление о мобилизации может быть сделано уже в ближайшую среду. Такой шаг почти удвоит количество военных, находящихся в или вокруг Газы.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно одобрил ввод сухопутных войск в город Газа, который считается фактической столицей палестинской территории. Он заявил, что цель операции – уничтожить оставшиеся опорные пункты ХАМАС. Решение Нетаньяху вызвало критику как со стороны некоторых ключевых европейских союзников Израиля, так и внутри самой страны, где прозвучали призывы немедленно согласовать перемирие для завершения разрушительного конфликта.

    Тем временем ХАМАС, признанный террористической организацией в США и ряде других стран, в понедельник сообщил о согласии на новый план перемирия, предложенный Египтом и Катаром. Израиль пока не дал официального ответа. Если Иерусалим примет последнее предложение, наступление на город Газа, вероятно, будет отложено или отменено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    20 августа 2025, 09:18 • Новости дня
    Израиль утвердил план захвата города Газа
    Израиль утвердил план захвата города Газа
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план военной операции по захвату города Газа, передает ТАСС. Новая операция получила название «Колесницы Гидеона – 2», сообщила гостелерадиокомпания Kan.

    Кац заявил: «После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде».

    По данным Kan, в ближайшее время ожидается официальное объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению полного контроля над городом Газа.

    Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Между тем власти Нидерландов отменили поставки военной техники Израилю в связи с событиями в Газе.

    20 августа 2025, 13:03 • Новости дня
    Ученые зафиксировали опасное загрязнение моря на курорте Аланьи

    Профессор Доган сообщил о резком росте экологических рисков на курортах Аланьи

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году уровень загрязнения Средиземного моря на турецком курорте Аланья вырос настолько, что отдыхающие после купания жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган.

    Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло опасного уровня и вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов, передает РИА «Новости».

    Профессор университета Акдениз Гюрай Доган сообщил, что туристы после купания в море часто жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру.

    Он отметил, что основными источниками загрязнения являются сельскохозяйственные отходы, сбрасываемые в реки, а также мусор с пляжей, отелей и туристических лодок. Наибольшую роль играют отходы с лодок и одноразовые пластиковые изделия, широко используемые на пляжах. По словам ученого, эти проблемы сказываются не только на туристической отрасли, но и на биоразнообразии моря и прибрежной зоны.

    Доган подчеркнул, что отходы, оказавшись под солнцем, могут нагреваться и становиться причиной проблем со здоровьем, включая рвоту, тошноту и высокую температуру у отдыхающих. Он добавил, что в бухтах, где происходит размножение бактерий, фиксируются многочисленные жалобы на ухудшение самочувствия.

    Ученый предупреждает, что в условиях роста температуры воздуха и воды из-за изменения климата в любой момент может случиться «микробиологический взрыв», последствия которого ударят по западному побережью и нанесут серьезный ущерб туризму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи предупредили об опасных ливнях в Анталье.

    Врачи ранее предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции.

    Между тем Российский союз туриндустрии заявил, что случаи аллергии на море среди россиян на зарубежных курортах не подтверждены официальными обращениями.

    20 августа 2025, 15:41 • Новости дня
    Эрдоган заявил о стремлении Турции достичь мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Анкара нацелена добиться устойчивого мира между Россией и Украиной, о чем заявил президент Турции в разговоре с исполняющим обязанности премьера Нидерландов.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приверженности Турции установлению справедливого и прочного мира на Украине, передает ТАСС.

    В телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схофом Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

    По словам Эрдогана, Турция как страна, принимавшая стамбульский процесс переговоров между Россией и Украиной, сохраняет заинтересованность в окончании боевых действий на основе справедливого подхода. Эрдоган также отметил, что Турция намерена оставаться посредником и поддерживать любые инициативы, способствующие прекращению войны.

    В ходе беседы Эрдоган обсудил со Схофом и ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о недопустимости планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по взятию под военный контроль всей территории сектора Газа. Президент Турции отметил, что гуманитарная катастрофа в регионе лишь усугубляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция приняла участие в онлайн-встрече «коалиции желающих» по урегулированию украинского конфликта. Анкара обсудила итоги саммитов на Аляске и в Вашингтоне. Турецкие власти заявили о готовности поддерживать дипломатические усилия по Украине.

    21 августа 2025, 00:28 • Новости дня
    ХАМАС назвало операцию ЦАХАЛ «пренебрежением к усилиям посредников»

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинское движение ХАМАС назвало наступление Армии обороны Израиля на город Газу пренебрежением к усилиям, приложенным посредниками в попытках примирить враждующие стороны, и призвало максимально надавить на Израиль.

    «Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа»,  – приводит ТАСС заявление ХАМАС.

    Там отметили, что своим решением атаковать город ЦАХАЛ показывает, с каким пренебрежением относится к усилиям тех, кто пытается помочь прекратить боевые действия в Газе.

    Чуть ранее официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин заявил о начале военной операции Армии обороны Израиля по вторжению в город Газу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац  согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    20 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма

    Нетаньяху: Призыв Франции признать Палестину разжигает антисемитизм

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля направил Эммануэлю Макрону письмо с упреком, что поддержка признания Палестины ведет к росту антисемитизма.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма из-за его намерения признать Государство Палестина, передает ТАСС.

    В письме французскому лидеру Нетаньяху отметил, что поддержка создания палестинского государства способствует росту антисемитизма во Франции. Он указал на недавние антисемитские инциденты в стране, связывая их с политикой Парижа по отношению к Израилю.

    «Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», – написал премьер еврейского государства.

    По мнению Нетаньяху, позиция Франции поощряет действия палестинского движения ХАМАС, затрудняет освобождение заложников, а также провоцирует угрозы в адрес французских евреев и усиливает атмосферу ненависти к ним.

    Администрация Макрона, в свою очередь, раскритиковала заявление Нетаньяху, назвав его ошибочным и отвратительным, пообещав дать на него ответ.

    Напомним, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции и отметил, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби осудил решение Франции признать Палестину и сравнил этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    20 августа 2025, 11:52 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль будет проводить операцию по захвату Газы до 2026 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная операция Израиля в городе Газа будет продолжаться до 2026 года, резервисты будут привлекаться к боевым действиям в крупных масштабах, сообщило в среду израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Ожидается, что численность резервистов армии Израиля на пике маневров в Газе достигнет 130 тысяч человек, передает РИА «Новости».

    Армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев, вплоть до 2026 года.

    В сообщении радиостанции отмечается: «Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа) единовременно достигнет 130 тыс. человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля решили призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду согласовал проведение масштабной военной операции для установления контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.

    20 августа 2025, 13:39 • Новости дня
    Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз

    Лавров и глава МИД Иордании ас-Сафади подписали соглашение об отмене виз

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подписали соглашение об освобождении туристов от визовых требований, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что граждане России и Иордании смогут находиться без визы на территории друг друга до 30 дней.

    Суммарный срок пребывания по новому соглашению не должен превышать 90 дней в течение одного года. Соглашение направлено на развитие туризма и укрепление связей между странами.

    Ранее совет министров Иордании одобрил соглашение об отмене виз с Россией.

    В МИД России заявили, что визит ас-Сафади в Москву поможет укрепить партнерские отношения между странами и активизировать совместные усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.

    20 августа 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом итоги саммита с США в Анкоридже

    Путин обсудил с Эрдоганом переговоры с Трампом в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил российско-американский саммит и поблагодарил Турцию за содействие диалогу с Украиной, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы российский лидер поделился оценками прошедшей российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже.

    Путин и Эрдоган затронули ситуацию вокруг Украины, а также обсудили роль Турции, которая, как отметил Путин, оказывает существенное содействие в организации переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

    Помимо вопросов международной повестки, президенты рассмотрели развитие двусторонних торгово-инвестиционных отношений. Стороны договорились поддерживать личные контакты по актуальным вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом основные итоги своих недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом.

    20 августа 2025, 14:57 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в умышленном затягивании признания Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны сознательно откладывают признание Палестины, рассчитывая, что к моменту принятия решения «признавать будет нечего», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные политики делают заявления о скором признании Палестины, видимо, рассчитывая, что в будущем «признавать будет уже нечего», передает ТАСС.

    По его словам, многие европейские лидеры объявили о планах признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в конце сентября.

    Лавров задался вопросом: почему, если политика уже пришла к выводу о необходимости признания, это откладывается на два месяца?

    «У меня такое подозрение, что все эти красивые заявления о том, что скоро, через пару месяцев, признаем палестинское государство, делаются из надежды, что к этому моменту уже и признавать-то будет нечего», – заявил министр.

    Ранее Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину.

    Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

    Более половины немцев поддержали признание Палестины независимым государством.

    21 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Советник Аббаса сообщил о помощи России палестинцам

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия оказывает народу Палестины многоплановую помощь и чрезвычайно важную поддержку, сообщил советник президента страны Махмуд Аль-Хабаш.

    «Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине – финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки», – заявил Аль-Хабаш РИА «Новости».

    Он напомнил, как Россия передала 30 тыс. т пшеницы, которую президент Махмуд Аббас распорядился направить на нужды сектора Газа.

    «Это лишь один из примеров постоянной и последовательной поддержки России Палестины и палестинского дела», – сказал Аль-Хабаш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЛАГ в мае договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

    Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях и считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.

    19 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели шести палестинцев в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные обстреляли палаточный лагерь для перемещенных лиц в районе Аль-Маваси, что привело к гибели шести палестинцев, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Вооруженные силы Израиля нанесли удар по району Аль-Маваси на юге сектора Газа, возле города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    По информации катарского канала Al Jazeera, снаряды попали в палатки, где находились палестинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий. В результате атаки, по данным телеканала, погибли шесть человек. Число раненых уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. При стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе погибли больше десяти человек. ООН попросили признать сектор Газа официальной зоной голода.

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Сербский мир подожгли с двух сторон

    Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом - госпереворотом и гражданской войной. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

