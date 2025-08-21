Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Турция запретила израильским судам заходить в порты
Турецкие власти запретили посещение своих портов судами под флагом Израиля и принадлежащих израильским компаниям, установив соответствующие ограничения для судовладельцев.
О введение запрета сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. Ограничения также распространяются на суда под турецким флагом – им теперь запрещено заходить в израильские порты.
Источники канала сообщили, что новый порядок затрагивает не только прямые заходы, но и любую обработку грузов, связанных с Израилем, в турецких портах, включая перевалку контейнеров.
Введено дополнительное требование к судовладельцам подписывать заявление об ответственности, подтверждающее отсутствие связей с Израилем и перевозки грузов либо военного оборудования для Израиля.
Эти меры стали продолжением ранее объявленного прекращения всей торговли и таможенных операций между Турцией и Израилем, начатого с 2 мая 2024 года в ответ на действия Израиля в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, однако позднее отступили.
МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе и потребовал немедленного прекращения боевых действий.
Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции о признании Палестины государством и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.