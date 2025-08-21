Турция запретила израильским судам заходить в порты

Анкара ввела запрет на заход израильских судов в турецкие порты

Tекст: Денис Тельманов

О введение запрета сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. Ограничения также распространяются на суда под турецким флагом – им теперь запрещено заходить в израильские порты.

Источники канала сообщили, что новый порядок затрагивает не только прямые заходы, но и любую обработку грузов, связанных с Израилем, в турецких портах, включая перевалку контейнеров.

Введено дополнительное требование к судовладельцам подписывать заявление об ответственности, подтверждающее отсутствие связей с Израилем и перевозки грузов либо военного оборудования для Израиля.

Эти меры стали продолжением ранее объявленного прекращения всей торговли и таможенных операций между Турцией и Израилем, начатого с 2 мая 2024 года в ответ на действия Израиля в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, однако позднее отступили.

МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе и потребовал немедленного прекращения боевых действий.

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции о признании Палестины государством и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.