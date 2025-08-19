В Германии рассекретили слова Путина в 1994 году о Крыме

Tекст: Алексей Дегтярев

Архивные материалы 1994 года опубликовало издание Der Spiegel, передает «Газета.Ru».

В них содержатся высказывания Путина о принадлежности Крыма, восточных регионов Украины и северных территорий Казахстана России. Тогда политик указывал на историческую связь этих земель с Россией.

«Невозможно объяснить, почему эти земли стали частью других государств, если там живут миллионы соотечественников», – привело издание слова Путина.

Также Путин особо отмечал, что защита интересов России не означает стремления к восстановлению империи.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Американский лидер отметил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.