Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.0 комментариев
В Германии рассекретили слова Путина в 1994 году о Крыме
Архивные документы с заявлениями президента России Владимира Путина о русскоязычном населении на востоке Украины, в Крыму и на севере Казахстана опубликованы в немецкой прессе.
Архивные материалы 1994 года опубликовало издание Der Spiegel, передает «Газета.Ru».
В них содержатся высказывания Путина о принадлежности Крыма, восточных регионов Украины и северных территорий Казахстана России. Тогда политик указывал на историческую связь этих земель с Россией.
«Невозможно объяснить, почему эти земли стали частью других государств, если там живут миллионы соотечественников», – привело издание слова Путина.
Также Путин особо отмечал, что защита интересов России не означает стремления к восстановлению империи.
Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Американский лидер отметил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.