Политолог Рар заявил, что Европа понимает невозможность победы Киева

Политолог Рар: Европа понимает невозможность победы Киева
Европейские страны, по мнению политолога Александра Рара, больше не верят в возможность военной победы Украины и стараются повлиять на будущее урегулирование.
Европейские страны осознали, что у Украины нет шансов на победу на поле боя, а поставки западного вооружения не оказывают существенного влияния на ход конфликта, передает ТАСС. Об этом заявил известный германский политолог Александр Рар, комментируя текущую позицию европейских лидеров по ситуации на Украине.
Рар отметил в своем Telegram-канале: «Европейские лидеры садятся в свои правительственные самолеты и мчатся в Вашингтон на саммит Трампа с Зеленским. Такого ажиотажа в политике в новейшей истории не припоминается. Сегодняшний день может войти в историю». По его словам, европейцы фактически смирились с «планом Трампа» по завершению конфликта на Украине.
Политолог подчеркнул, что западное оружие не стало решающим фактором для Киева, а главная цель европейцев – не быть отстраненными от принятия решений по Украине. Он отметил, что европейские представители сейчас «проталкиваются к столу будущих переговоров», опасаясь повторения ситуации, когда США и Москва определят новую архитектуру безопасности без участия Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.
Возможным компромиссом, считает Рар, может стать рассмотрение вопроса о вступлении Украины в Европейский союз вместо присоединения к НАТО. По его данным, спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф якобы уже получил согласие России на такую схему, что может предоставить Украине определенные гарантии безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится 18 августа. Несколько европейских лидеров решили сопровождать Зеленского на этой встрече. Европейские политики боятся отпускать Зеленского одного на переговоры с Трампом.