NYT: Трамп отошел от договоренностей с ЕС по Украине

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что Трамп сделал заявление о том, что считает мирное соглашение лучшим способом прекратить конфликт на Украине, что стало серьезным отступлением от ранее согласованных условий между Вашингтоном и Евросоюзом, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Ранее Трамп и европейские лидеры договорились, что обсуждение мирного плана возможно только после достижения прекращения огня.

New York Times отмечает, что эта договоренность была достигнута на телефонной встрече, организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Принципы этого соглашения включали прямой запрет на обсуждение параметров мира до полного прекращения боевых действий.

После встречи с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС подчеркнул, что приоритетом для него остается полное мирное соглашение по Украине, а не временное прекращение огня.

После этого главы Еврокомиссии, Евросовета и лидеры ряда европейских стран заявили, что готовы ужесточать санкции против России и выступают против ограничения интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Также Евросоюз и Британия отказались прекращать поставки оружия Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал мирные инициативы Трампа, но подтвердил непоколебимую европейскую солидарность с Украиной.

Политолог Станислав Ткаченко отметил, что острая реакция ЕС на саммит Россия–США говорит о потере Брюсселем собственной субъектности.