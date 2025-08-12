Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
Канадец Комтуа сообщил о возвращении интереса к хоккею после переезда в Россию
Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа признался, что после переезда в Россию вновь ощутил радость от игры в хоккей.
«Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей в России», – сказал он в интервью rds.ca.
По словам Комтуа, первый месяц пребывания в Москве был непростым, однако со временем он и его супруга смогли адаптироваться и получить удовольствие от жизни в российской столице. Форвард отметил, что смена обстановки пошла ему на пользу и Москва осталась для них привлекательным городом, несмотря на негативный имидж страны, передает РИА «Новости».
В дебютном сезоне в КХЛ Комтуа сыграл 77 матчей, набрал 63 очка и достиг полуфинала Кубка Гагарина вместе с «Динамо». Нападающий рассказал, что изначально подписал однолетний контракт, чтобы убедиться в правильности выбора, и в итоге остался доволен решением остаться еще на сезон. Комтуа добавил, что у него было предложение заключить двухлетний контракт, но он предпочел соглашение на один год и планирует рассмотреть варианты после следующего сезона.
