В Курске и Мурманске почтили память экипажа подлодки «Курск»

В Курске и Мурманске прошли траурные мероприятия к 25-летию гибели «Курска»

Tекст: Вера Басилая

Память погибших 25 лет назад членов экипажа атомного подводного ракетоносца К-141 «Курск» почтили их родственники, представители общественности и власти, передает ТАСС.

В Курске на центральном мемориале «Памяти павших» прошли возложения венков и цветов, а также поминальное богослужение. Врио губернатора Александр Хинштейн подчеркнул, что трагедия стала горем для всей страны и особенно для региона, отметив важность сохранения памяти о погибших моряках.

На мемориале павших в Великой Отечественной войне похоронены 12 подводников, шесть из которых были из Курской области. В честь погибших моряков-подводников установлен памятник, в его основании использованы подлинные фрагменты обшивки субмарины, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

В церемонии приняли участие родственники погибших и местные жители. По словам организаторов, в регионе создана инфраструктура памяти: аллея подводников, музеи в школе № 18 и автотехническом колледже, там же из фрагментов корпуса подлодки собран Колокол памяти.

В Курске есть также улица, названная в честь одного из членов экипажа.

На зданиях, связанных с жизнью и учебой погибших, размещены мемориальные доски. В школе №18 работает кадетский военно-морской класс, а также действует общественный совет памяти экипажа «Курска». Отмечается, что в музее колледжа собран уникальный «Колокол памяти» из фрагментов корпуса подлодки.

По словам Хинштейна, власти рассмотрят меры по дальнейшему увековечению подвига экипажа. Он особо отметил, что героизм подводников остается примером для нынешних поколений, особенно в контексте сегодняшних испытаний на курской земле.

В Мурманске митинг памяти прошел возле храма Спаса-на-Водах и мемориала морякам, где рубка «Курска» стала центральным памятником. В 11:28 – момент катастрофы – прозвучала звукозапись взрыва, а корабли Северного флота подали сигналы в память о погибших. На мероприятиях присутствовали военнослужащие, депутаты, общественники и волонтеры.

Памятные акции также состоялись в ЗАТО Заозерск, Александровск и Видяево – месте последнего похода подлодки.

Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. В результате взрыва на борту подлодка затонула, и погибли 118 человек. Правительственная комиссия установила, что причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

Ранее Адмирал Вячеслав Попов заявил, что трагедия могла произойти из-за столкновения с подлодкой НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать версию столкновения, сославшись на выводы следствия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала различные версии гибели «Курска», включая версию с участием иностранной субмарины.