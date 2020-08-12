«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно?

Согласно итогам расследования, «Курск» погиб из за взрыва практической (небоевой, без боевого зарядного отделения, БЗО) торпеды 65-76А, оснащенной энергосиловой установкой, работающей на перекиси водорода (окислитель) и керосине (топливо).

Вот как это описал бывший замглавкома ВМФ вице-адмирал М.К. Барсков: «Тепловой взрыв практической торпеды 65-76А произошел в результате быстротечного процесса, началом которого стала протечка жидкой фракции перекиси водорода из резервуара окислителя в кольцевой зазор торпедного аппарата (ТА) через неплотности в сварных швах резервуара окислителя торпеды или через резиновые уплотнения торпеды. Произошло возгорание лакокрасочного покрытия ТА, его нижних и боковых синтетических «дорожек» и смазки, что вызвало локальный нагрев наружной поверхности резервуара окислителя. Давление в резервуаре окислителя резко повысилось, что привело к его разрушению, к разрушению резервуара горючего, образованию кислородно-керосиновой смеси и детонации этой смеси (тепловой взрыв).

Тепловой взрыв вызвал разрушение ТА № 4, при этом часть разрушенных фрагментов практической торпеды, торпедного аппарата и конструкций носовой оконечности АПК были выброшены в воду. Казенная часть ТА № 4 с сорванной задней крышкой и разрушенные фрагменты кормовой части практической торпеды 65-76А были выброшены в 1-й отсек. Одновременно в 1-й отсек была выброшена часть кислородно-керосиновой смеси. Началось поступление в отсек забортной воды».

Это было так называемое «событие номер 1». Далее: «Выброшенная в отсек кислородно-керосиновая смесь при объемном возгорании повысила температуру в отсеке до 1200 градусов. За две минуты произошел разогрев боевых частей торпед до температуры 700–800 градусов, что и привело к взрыву боезапаса, который привел к обширным разрушениям во всех отсеках лодки, гибели почти всего экипажа и поступления воды в девятый отсек, где некоторое время еще оставались выжившие».

Этот взрыв стал, согласно итогам расследования, «событием номер 2» – тем, что окончательно уничтожило лодку. До этого у значительной части экипажа оставались шансы уцелеть – даже при подкладке лодки на дно. После – у немногих выживших шансов практически не было. Итоги расследования именно таковы. Уголовное дело по факту гибели людей и корабля было закрыто. «Курск» был разобран на металл, а оставшаяся на морском дне носовая часть была подорвана. Спустя 20 лет полностью разрушенные обломки первого отсека лодки находятся под толстым слоем ила на глубине 108 метров.

Так все закончилось. Но остались вопросы о том, что все-таки точно произошло в тот день и каким был механизм случившейся трагедии. Не оспаривая результаты расследования, вспомним те вопросы, которые остаются у специалистов.

Был ли пожар в первом отсеке?

Повторим официальные выводы – разрушается торпедный аппарат с взорвавшейся торпедой, одновременно начинается поступление воды и пожар от выброшенной в отсек кислородно-керосиновой смеси. Пожар вызвал за собой второй взрыв. Однако попытки специалистов ВМФ смоделировать условия, которые, привели к первому взрыву торпеды, не увенчались успехом – концентрированная перекись отказывалась реагировать (до взрыва) с ржавчиной и не воспламеняла смазку. Так почему началось возгорание в торпедном аппарате?

Далее. И затопление, и пожар одновременно, и в одном объеме, возможны, но это не может длиться долго. Чем это сочетание закончилось на «Курске»?

В публикациях Минобороны в «Красной звезде» упоминается, что некоторые моряки в 3-м отсеке в момент «события №2» (в момент гибели), были включены в спасательные аппараты ИДА-59М. ИДА-59М не предназначен для применения при задымлении, с его помощью осуществляется выход из затопленных отсеков, этот аппарат нужен для того, чтобы дышать под водой. Значит, к моменту взрыва в носовой части «Курска» имело место обширное затопление отсеков. Возникают вопросы о пожаре и природе второго взрыва.

Что там горело под водой, от чего взорвался боекомплект? Почему люди одели ИДА, если на борту был пожар, а не затопление?

Почему произошел второй взрыв?

В ходе расследования на базе ФГУП «НИИ «Геодезия» были проведены испытания БЗО торпед УСЭТ-80 (их было большинство на «Курске») и 65-76А. БЗО обстреливались, сбрасывались с высоты на твердые плиты, но ни одно не взорвалось. Также известно, что торпеды могут находиться при температуре в многие сотни градусов некоторое время и не взрываться. Точное «безопасное время нагрева боеприпаса» в нормативных документах есть. Так чем же был второй взрыв на самом деле?

Возможно, ответ есть. К моменту «события номер 2» в первом отсеке имелись торпеды УСЭТ-80 калибром 53-см и одна боевая 65-76А калибром 65-см. В отличие от 53-см торпед УСЭТ-80 с предохранительными (безопасными) взрывателями серии «И», противокорабельные торпеды калибра 65-см 65-76А оснащены старыми взрывателями - универсальными запальными устройствами УЗУ. А у них настолько другой уровень безопасности, что по инструкции они в собранном виде не должны находиться в торпеде, кроме ее нахождения в торпедном аппарате. В остальное время УЗУ должны быть с торпед сняты, разобраны и храниться соответствующим образом (в т.ч. некоторые части - в сейфе в каюте командира лодки).

В сейфе командира «Курска» Г. Лячина составных частей УЗУ найдено не было. С учетом того, что УЗУ были не в сейфе, то они могли быть в боевой (а не практической) торпеде. Если предположить, что боевая торпеда была выгружена (для загрузки практической торпеды) на стеллаж с УЗУ, то природа «события номер 2» становится ясна - потоком поступающей воды могла отмотаться «вертушка» дистанционного механизма УЗУ, которое потом сработало при ударе лодки о грунт. «Событие номер 2» произошло именно внутри отсека, торпеда взорвалась не в торпедном аппарате.

Но тогда встает другой вопрос. Зачем на «Курске» держали боевую противокорабельную торпеду в торпедном аппарате? Ведь «на всякий случай» есть универсальные (и против кораблей, и против подлодок) УСЭТ-80!

Почему вообще на «Курске» и других подлодках были перекисные торпеды?

В начале 90-х годов на северном флоте успешно эксплуатировались «конкуренты» торпед 65-76А – 65-см торпеды ДСТ. С безопасными взрывателями и невзрывающимся унитарным топливом вместо опасной пары «перекись-керосин». Но по какой-то странной причине после успешных испытаний и положительного опыта эксплуатации они навсегда отправились на склад.

Эти торпеды просто не могли бы взорваться на борту лодки. И при любой мыслимой аварии в носовых отсеках, по любой причине, значительную часть экипажа можно было бы спасти. Почему в боекомплект вместо ДСТ начали выдаваться торпеды 65-76А? Кто принял такое решение? Ведь с ДСТ «событие номер 2» не наступило бы никогда, да и «событие номер 1» в известном виде нам тоже. По нему, кстати, есть еще вопросы.

Каким было «событие №1»?

Существует неясность с последовательностью взрывов и тем, к каким разрушениям привел каждый из них. Опубликована карта расположения фрагментов корпуса, из которой ясно, что один из взрывов произошел тогда, когда лодка была в толще воды, а не на дне. Затем она, погружаясь, прошла над самым большим полем своих обломков, и, принимая воду в носовую часть, с большим дифферентом ударилась о дно, оставив массу своих фрагментов позади себя. Этот взрыв, породивший поле обломков, он был первым или уже вторым? Вопрос важный, потому что это поле фрагментов намного больше того, которое имелось вокруг лежавшей на дне лодки.

Неофициальные версии

Много неофициальных версий относительно «события номер 1», которые обсуждаются до сих пор, крутится вокруг иностранной подводной лодки. Да, лодка там была. Информация о нахождении в районе учений американских АПЛ «Мемфис» и «Толедо» с высокой степенью вероятности верна. Известно, что акустики «Петра Великого» фиксировали «посылки» гидролокатора «Курска». В прессе сообщалось, что «Курск» готовился к выполнению учебной атаки в этот момент и определял дальность до «Петра Великого», но этого не могло быть - дистанция между ними была очень велика, а работа гидролокатора «Курска» является явным признаком того, что на «Курске» пытались обнаружить кружащую вокруг совсем рядом тихую и трудно обнаружимую подлодку.

Однако – была или нет рядом иностранная подлодка, это один вопрос. Виновна ли она в гибели корабля – другой. Это разные вопросы. Американцы, пользуясь преимуществом в скрытности и гидроакустике, скрытно отслеживают наши подлодки. Существуют две версии того, как иностранная лодка могла вызвать «событие номер 1» - столкновение и торпедная атака.

В пользу первой версии говорили посторонний объект на грунте (позже «ушедший»), свидетельства о наблюдении на воде буя нестандартной для ВМФ РФ расцветки, сообщения о контактах противолодочных Ил-38 с отходящей иностранной ПЛ и заход 18 августа 2000 года в военно-морскую базу Хааконсверн в Бергене, Норвегия АПЛ «Мемфис», которая во второй половине 2000 года находилась на боевой службе «в Северной Атлантике». Возникла версия, что произошло столкновение, в результате которого «Мемфис» пошел на ремонт, а в торпедном аппарате «Курска», уже снаряженном практической торпедой, произошло ее разрушение и «событие номер 1».

Но у этой версии есть нестыковки. Первая в том, что при таком ударе торпедный аппарат бы разрушился, и давление газов, образующихся при сгорании керосина в перекиси, вышло бы за борт. «Событие номер 2» не наступило бы. Вторая – АПЛ типа «Лос Анджелес» могла бы не пережить такого удара. «Курск» был намного больше, тяжелее и крепко построен. Маневрировать по глубине в том месте лодки не могли, удар в любом случае пришелся бы в корпус американской ПЛ, что вызвало бы риск ее гибели или гибель. К тому же, у «Курска» были бы и другие повреждение на корпусе, в том числе на поднятой части.

Но «Мемфис» не имел повреждений на корпусе и лодка продолжила службу. Заход в Хааконсверн был плановый и согласованный с Норвегией еще в июле. Только в октябре она зашла на мелкий четырехдневный ремонт на базу Клайд в Шотландии. Потом служба шла без перерывов.

Версия, что соударение было с АПЛ «Толедо», боевой путь которой известен гораздо хуже (история лодки просто вымарана с 1998 по 2001 годы) казалась более вероятной. На боевой службе «в Северной Атлантике» она тогда была точно. Но вопрос с тем, что «события номер 1 и 2» при соударении не наступили бы, остается.

Существовала версия с торпедной атакой. Сразу же стоит сказать – известное фото круглого отверстия в борту «Курска» – это вырезанное при подъеме технологическое отверстие. Озвученные французскими журналистами в известном документальном фильме сценарии боестолкновения - это полный бред. Версия о торпедной атаке впервые была изложена в брошюре профессора Военно-морской академии В. Доценко «Кто убил «Курск», еще 20 лет назад.

В. Доценко писал: «… события могли развиваться по следующему сценарию. Командир американской субмарины «Мемфис» счел выполнение учебной торпедной атаки подводной лодкой «Курск» как атаку и в ответ выпустил по русской лодке боевую торпеду.… Однако версия не вполне корректна. Например, почему американская торпеда Мк-48 попала в носовую часть «Курска»? По всем расчетам, она должна наводиться на шумы работающих гребных винтов».

Писалось все это по «горячим следам», а сейчас уже точно известно, что до точки залпа «Курску» было еще далеко, и торпедой он не стрелял. Кроме того, американцев пуском торпед с нашей лодки не напугать, они сами порой специально лезут под наши торпедные залпы в целях разведки. В то же время современные торпеды наводятся не «на винты», а в назначенное уязвимое место подлодки.

Но встает вопрос: «зачем?». По версии В.Доценко имела место ошибка (такая, которая реально произойти не могла). Могло ли иметь место несанкционированное применение оружия американским командиром? Технически да, но это, с учетом последствий, повлекло бы оргвыводы. Командир «Мемфиса» Марк Бреор в 2001 году получил повышение в должности и в звании. «Мемфис» отпадает. Про «Толедо» за тот период мы опять же мало что знаем.

Существовала версия вице-адмирала В.Рязанцева, занимавшего в 2000-м году должность заместителя начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ по ВМФ и входившего в состав правительственной комиссии. Рязанцев считал, что взрыв практической торпеды, произошел из-за подачи необезжиренного (замасленного) воздуха в пусковой воздушный баллон торпеды. Последующая подача этого воздуха в баллон с окислителем и реакция масла с перекисью и привела к «событию номер 1».

С технической стороны, версия Рязанцева специалистами быларазгромлена. Главное, даже не то, что наддув грязного воздуха не привел бы к его попаданию в перекись до выдачи команды «Залп», а то, что дегазация и контроль окислителя в пусковом баллоне окислителя в торпеде обеспечена (вопреки тому, что писал Рязанцев). Версия Рязанцева противоречит и конструкции торпеды, и просто физике и здравому смыслу – перекись саморазлагается, соответственно на торпеде имеется система дегазации для всех резервуаров перекиси. Увеличение скорости разложения перекиси (например, из-за масла) было бы неизбежно замечено личным составом (даже при нахождении торпеды в трубе аппарата).





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Эти вопросы и версии возникли в ходе или по итогам официального расследования, которое должно было расставить все точки над i. Но гибель атомного ракетоносца «Курск» – самая черная страница в истории ВМФ, случившаяся на нашей памяти. Поэтому не удивительно, что и спустя 20 лет остаются те, кто продолжает задавать вопросы о деталях катастрофы, произошедшей в Баренцовом море.