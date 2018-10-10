Появилось новое объяснение гибели подлодки «Курск»

Изначально подводная лодка «Курск», как и все АПКР проекта 949А, должна была получить торпеды ДСТ, обладающих высокой безопасностью, однако вместо этого на нее установили торпеды 65-76А, одна из которых и взорвалась, пишет «Военно-промышленный курьер».

Причиной гибели большей части экипажа оказался взрыв стеллажной боевой торпеды 65-76А, взрыватели УЗУ которой были крайне ненадежны. Заменившие их на большинстве торпед взрыватели предохранительного типа (серии «И») в то же время показали исключительную надежность и безопасность – именно этими взрывателями оснащены торпеды ДСТ, пишет «Военно-промышленный курьер».

Издание отмечает, что торпеды ДСТ проходили опытную эксплуатацию на Северном флоте в начале 90-х, но после ее успешного завершения они были по неизвестным причинам сняты с подлодок и вывезены с флота.

До боеспособного состояния эти торпеды были доведены еще в 1985 году, но на подлодке «Курск» их так и не оказалось – вместо этого были установлены устаревшие торпеды 65-76А.

Издание пишет, что некое должностное лицо воспротивилось появлению торпеды ДСТ на флоте, в частности, из-за якобы «исключительной токсичности топлива» – пронита, и следности. Эксперты эти претензии неоднократно отвергали, указывая на значительное превосходство этих торпед по другим параметрам, однако чиновник добился своего.

По данным «Военно-промышленного курьера», решения относительно торпеды ДСТ и затем торпеды «Физик», работы по которой пытались заморозить по тем же причинам, «совпадали с коммерческими интересами некоторых заинтересованных организаций».

По словам автора статьи, этот человек продолжает решать в высоких кабинетах вопросы торпедного оружия ВМФ. В статье подчеркивается, что если бы торпеды ДСТ были на борту «Курска» вместо торпед 65-76А, то взрыв был бы исключен.