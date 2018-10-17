Реакторный отсек подлодки «Курск» решено утилизировать

В следующем году закончится программа по выводу из эксплуатации и утилизации атомных подводных лодок Северного флота – последним будет поднят и утилизирован реакторный отсек подводной лодки «Курск», сообщили в ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами».

Главный инженер Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами филиала ФГУП «РосРАО» Дмитрий Гулак отметил, что трехотсечный блок АПЛ «Курск» входит в число последних трех блоков реакторных отсеков, находящихся на плаву в акватории Кольского залива. Его поднимут из акватории отделения Сайда губа, сообщается на сайте предприятия.

«Утилизация самой АПЛ была проведена на одном из оборонных заводов, а трехотсечный блок доставили нам на временное хранение. Его мы поднимем последним из всех, ожидающих на плаву в 2019 году», – уточнил Гулак.

Накануне в СМИ появилось новое объяснение гибели подлодки «Курск» – ее должны были вооружить другими, гораздо более безопасными торпедами, что исключило бы взрыв на борту.