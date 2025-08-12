Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания в августе

Tекст: Мария Иванова

«Адмирал Нахимов» после масштабного ремонта выходит на заводские ходовые испытания в августе, сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Владимир Мальцев.

Он заявил: «ТАРК "Адмирал Нахимов" после ремонта с глубокой модернизацией буквально сегодня выходит в море на заводские ходовые испытания».

Крейсер находится на ремонте с 1999 года, однако реальные работы на судне начались только в 2013 году. Главной задачей модернизации стало значительное усиление боевого потенциала корабля, передает ТАСС.

Согласно открытым данным, «Адмирал Нахимов» теперь оснащен десятью универсальными корабельными стрельбовыми комплексами. Каждый из них рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» и предназначен для нанесения мощных ударов по морским и береговым целям.

Напомним, в начале года на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор.

Крейсер после модернизации получит современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый облик российского ВМФ формируется с учетом таких модернизированных кораблей.