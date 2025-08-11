  • Новость часаВзрыв произошел на заводе US Steel в США
    Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    11 августа 2025, 22:27 • Новости дня

    Суд по делу о взрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова назначен на 18 августа

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе суд в Москве приступит к рассмотрению дела о взрыве внедорожника бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который выжил после покушения.

    Судебный процесс по делу о подрыве машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова стартует 18 августа, пишет ТАСС.

    Ростислав Журавлев, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, стал первым из трех обвиняемых, чье дело поступило в 2-й Западный окружной военный суд.

    По информации пресс-службы суда, материалы в отношении Ивана Паскаря и Владимира Головченко выделены в отдельное производство, дата рассмотрения их дел не определена.

    Как отмечает агентство, Журавлев, Паскарь и Головченко обвиняются в совершении террористического акта, незаконных операциях с взрывчатыми веществами и изготовлении взрывных устройств в зависимости от степени их участия.

    Организаторы преступления, по данным следствия, действовали с территории Украины и начали подготовку с февраля 2022 года, разрабатывая детальный план и финансируя исполнителей.

    В результате нападения 12 апреля 2024 года Прозоров получил ранения, его внедорожник был уничтожен самодельным взрывным устройством, заложенным под днище машины.

    Следствие утверждает, что целью преступления было запугивание населения и дестабилизация политической ситуации в России. Материалы в отношении украинских граждан, объявленных в розыск, выделены в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров считал, что антикоррупционная система на Украине используется как инструмент давления на чиновников при поддержке Запада.

    Гражданка Украины и агент СБУ Ярослава Хрестина была объявлена в розыск после того, как передала взрывчатку для совершения теракта против Прозорова в Москве.

    Обвиняемые в организации подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве предстанут перед судом после утверждения обвинения.

    11 августа 2025, 08:04 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Краматорске уничтожен Иван Смаглюк, известный как медиапредставитель бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Смаглюк состоял в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азова» и участвовал в рекламных кампаниях этого нацбата, уточнил Татаринов в своем Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что Смаглюк был ликвидирован 10 августа в Краматорске.

    Ранее сообщалось, что между «Азовом» (он же 12-я бригада национальной гвардии Украины, запрещенная в РФ террористическая организация) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ (армейская версия «Азова») произошел конфликт.

    Он вспыхнул после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады – обе части были созданы на базе полка «Азов».

    11 августа 2025, 03:56 • Новости дня
    Индия заявила о становлении сверхдержавой

    Министр обороны Индии Сингх: Никто не помешает нам стать сверхдержавой

    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Никакая мировая держава не сможет помешать Индии стать сверхдержавой, заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх.

    Сингх, выступая в штате Мадхья-Прадеш, заявил, что определенные силы не могут смириться с успехами Индии и предпринимают меры для ограничения ее прогресса. При этом министр не назвал США напрямую, но упомянул, что «начальник для всех» не понимает быстрого развития Индии, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    «При тех темпах, с которыми развивается Индия, я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», – заявил министр.

    Сингх подчеркнул, что оборонный экспорт Индии за год превысил 240 млрд рупий (более 2,7 млрд долларов), что стало рекордным показателем для страны. Он заявил: «В этом сила Индии, это новый оборонный сектор новой Индии, и экспорт постоянно растет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты ввели пошлины в 25% на товары из Индии. Сообщалось, что Дели отменил покупку военных систем у Вашингтона, но власти Индии заявили об отсутствии решений по приостановке оборонных закупок в США .

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    11 августа 2025, 07:47 • Новости дня
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», – заявил Рютте в интервью ABC News, передает ТАСС.

    Рютте уточнил, что речь идет о необходимости обсуждать, как двигаться дальше после прекращения огня, в том числе что это будет означать для гарантий безопасности Украины.

    Он также отметил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, при этом он сослался на конституцию Украины.

    До этого сообщалось, что Рютте участвовал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом с Зеленским после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    11 августа 2025, 08:42 • Новости дня
    ФСБ: Глава батальона «Арбат» Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве
    ФСБ: Глава батальона «Арбат» Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе теракта в феврале в столице, в результате которого погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, использовался смертник, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще применяют сценарии диверсий, при которых устраняют не только цель, но и исполнителя, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он привел пример теракта в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, а также в Ставрополе и Луганске, в результате которых погибли три гражданина России, действовавших под контролем украинских спецслужб.

    Это позволяет украинским кураторам избавляться от нежелательных свидетелей и не выполнять финансовые обязательства перед исполнителями.

    В феврале неизвестный подорвал бомбу, заложенную в диван в холле жилого комплекса «Алые паруса» в Москве, руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил ранение и скончался в больнице.

    11 августа 2025, 09:02 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    Российские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Административные здания второго по величине угольного предприятия ДНР – шахты «Краснолиманская» – перешли под контроль российских военных, а подвоз резервов для ВСУ заблокирован, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские штурмовые подразделения выбили украинских военных с позиций, оборудованных в административных зданиях шахты «Краснолиманская» в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что противник был вытеснен из этих зданий, а подразделения ВСУ сейчас находятся в районе террикона шахты. По данным силовых структур республики, подвоз резервов и провизии в этом квадрате для украинских войск полностью блокирован, передает ТАСС.

    Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР. Ежегодно здесь добывают до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической сфере.

    Ранее Кимаковский сообщал, что ВСУ повредили часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия начала битву за Красноармейск.

    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    11 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ Дмитриев предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.

    Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается вмешаться в диалог между Россией и США по вопросу Украины.

    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    11 августа 2025, 06:46 • Новости дня
    Бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Варшаве вызвал скандал

    Tекст: Антон Антонов

    На выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в России), это вызвало резкую критику со стороны польских политиков.

    Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий сообщил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой проверить инцидент и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий, передает ТАСС.

    Один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский обратился к молодым людям, развернувшим флаг, с призывом отправиться на Украину и вступить в ВСУ.

    Его поддержал бывший посол Польши в США Марек Магеровский, который выразил возмущение присутствием на концерте сотен украинцев призывного возраста.

    После концерта в социальных сетях начали распространяться видео и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей с бандеровским флагом. Инцидент широко освещался польскими СМИ, включая порталы Do Rzeczy, Onet и W Polityce.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк осудил размещение на переданных Киеву польских бронетранспортерах символов УПА (запрещена в России). Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал такие символы провокацией.

    11 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
    Радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (полк ВСУ с белорусскими радикалами) намеревались одновременно захватить южную часть белорусской территории и атаковать Курскую область, сообщил осведомленный источник.

    Летом 2024 года боевики «полка» вместе с белорусскими оппозиционерами и наемниками рассматривали в Варшаве сценарий захвата территории на юге Белоруссии параллельно с атакой ВСУ на Курскую область, сказал собеседник РИА «Новости».

    Действия планировалось синхронизировать с боевиками ВСУ в Курской области.

    При этом планировалось задействовать и боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании – «Паспалітае рушэнне». Боевики этой организации обучались на литовской территории и в Польше.

    К их подготовке привлекали участников «Полка Калиновского» с боевым опытом, в том числе при активном участии украинских и польских спецслужб.

    Ранее в Минске пятерых участников запрещенной террористической организации «Полк Кастуся Калиновского», воюющих на стороне ВСУ, заочно осудили на разные сроки лишения свободы.

    В январе бывший боевик «Полка Калиновского» раскрывал план вооруженного вторжения в Белоруссию.

    11 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Луначарского в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и сводной бригады МВД Украины около Димитрова, Доброполья, Родинского, Удачного, Артемовки, Красноармейска, Гродовки в ДНР, Новопавловки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Степного, Андреевки, Варачино, Перше Травни, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Синельниково, Новой Казачьей, Хатнем, Крейдянкой и Меловым в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Чернещины, Купянска, Петровского, Боровского, Андреевки в Харьковской области и Шандриголово в ДНР.

    При этом потери противника составили до 225 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro и британскую Snatch, а также два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, станция радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре израильские РЛС RADA RPS-42 и пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Малотарановки, Федоровки, Святогорска, Северска, Миньковки, Васюковки, Червоного, Звановки и Клебан-Быка в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Зеленого Гая, Александрограда в ДНР, Сосновки, Великомихайловки, Тихого, Вороного в Днепропетровской области, Ольговского и Полтавки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 255 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны и теробороны около Приморского, Магдалиновки, Орехова, Новоданиловки в Запорожской области, Никольского, Казацкого и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    10 августа 2025, 23:34 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    @ Официальный сайт Министерства здравоохранения Тульской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека, еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    «ВСУ продолжают атаковать Тульскую область», – сообщил Миляев в Telegram.

    Силами ПВО уничтожены 11 беспилотников. В результате удара ВСУ по одному из гражданских предприятий города Тула погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи села Никольское Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате чего погиб один человек.

    11 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

