Суд по делу о взрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова назначен на 18 августа
В августе суд в Москве приступит к рассмотрению дела о взрыве внедорожника бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который выжил после покушения.
Судебный процесс по делу о подрыве машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова стартует 18 августа, пишет ТАСС.
Ростислав Журавлев, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, стал первым из трех обвиняемых, чье дело поступило в 2-й Западный окружной военный суд.
По информации пресс-службы суда, материалы в отношении Ивана Паскаря и Владимира Головченко выделены в отдельное производство, дата рассмотрения их дел не определена.
Как отмечает агентство, Журавлев, Паскарь и Головченко обвиняются в совершении террористического акта, незаконных операциях с взрывчатыми веществами и изготовлении взрывных устройств в зависимости от степени их участия.
Организаторы преступления, по данным следствия, действовали с территории Украины и начали подготовку с февраля 2022 года, разрабатывая детальный план и финансируя исполнителей.
В результате нападения 12 апреля 2024 года Прозоров получил ранения, его внедорожник был уничтожен самодельным взрывным устройством, заложенным под днище машины.
Следствие утверждает, что целью преступления было запугивание населения и дестабилизация политической ситуации в России. Материалы в отношении украинских граждан, объявленных в розыск, выделены в отдельное производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров считал, что антикоррупционная система на Украине используется как инструмент давления на чиновников при поддержке Запада.
Гражданка Украины и агент СБУ Ярослава Хрестина была объявлена в розыск после того, как передала взрывчатку для совершения теракта против Прозорова в Москве.
Обвиняемые в организации подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве предстанут перед судом после утверждения обвинения.