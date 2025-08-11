Суд по делу о взрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова назначен на 18 августа

Tекст: Денис Тельманов

Судебный процесс по делу о подрыве машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова стартует 18 августа, пишет ТАСС.

Ростислав Журавлев, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, стал первым из трех обвиняемых, чье дело поступило в 2-й Западный окружной военный суд.

По информации пресс-службы суда, материалы в отношении Ивана Паскаря и Владимира Головченко выделены в отдельное производство, дата рассмотрения их дел не определена.

Как отмечает агентство, Журавлев, Паскарь и Головченко обвиняются в совершении террористического акта, незаконных операциях с взрывчатыми веществами и изготовлении взрывных устройств в зависимости от степени их участия.

Организаторы преступления, по данным следствия, действовали с территории Украины и начали подготовку с февраля 2022 года, разрабатывая детальный план и финансируя исполнителей.

В результате нападения 12 апреля 2024 года Прозоров получил ранения, его внедорожник был уничтожен самодельным взрывным устройством, заложенным под днище машины.

Следствие утверждает, что целью преступления было запугивание населения и дестабилизация политической ситуации в России. Материалы в отношении украинских граждан, объявленных в розыск, выделены в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров считал, что антикоррупционная система на Украине используется как инструмент давления на чиновников при поддержке Запада.

Гражданка Украины и агент СБУ Ярослава Хрестина была объявлена в розыск после того, как передала взрывчатку для совершения теракта против Прозорова в Москве.

Обвиняемые в организации подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве предстанут перед судом после утверждения обвинения.