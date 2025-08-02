Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, западные страны выстроили на Украине независимую антикоррупционную систему с целью сбора компромата на украинских чиновников, а не для реальной борьбы с коррупцией, передает ТАСС. Прозоров добавил, что Запад оказывал прямую помощь в создании антикоррупционной вертикали власти в стране.

Он также сообщил, что эти структуры были оснащены современным оборудованием, предоставленным западными кураторами, и имели доступ к важной информации.

Экс-офицер СБУ отметил, что основной задачей антикоррупционных органов был сбор компрометирующей информации на представителей власти Украины. По мнению Прозорова, киевские власти регулярно пытались ограничить деятельность этих структур, так как опасались возможного разоблачения.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что антикоррупционные органы могут раскрыть серьезные преступления, связанные с ним и его окружением. Прозоров считает, что для западных кураторов получение компромата на главу государства выгодно, и именно это сейчас происходит на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты из фракции Зеленского отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за страха последствий. Зеленский запер послов G7 в комнате без связи в момент принятия закона о НАБУ.