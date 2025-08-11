В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет

  • Новость часаОпубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию
    В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Президент Киргизии отклонил закон об отмене уголовного наказания за многоженство
    Калининградских врачей приговорили за убийство младенца
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 17:23 • Новости дня

    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты выдвинули инициативу по допуску к водительским правам с 16 лет подростков с особыми достижениями в учебе, спорте или бизнесе.

    Инициатива поступила от депутатов фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, Антона Ткачева и Ярослава Самылина, передает ТАСС.

    Авторы проекта предлагают разрешить выдачу водительских прав подросткам, достигшим 16-летнего возраста, если те проявили выдающиеся успехи в учебной, спортивной или предпринимательской деятельности.

    Ранее в России подготовили стратегию для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что в России планируют в течение трех лет ввести в законодательство цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.

    Напомним, с 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    10 августа 2025, 20:20 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельской области при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа, был убит один полицейский, второй получил ранение, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

    Злоумышленником оказался неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, установленный в рамках расследования уголовного дела по статье о покушении на теракт, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, при попытке задержания по месту жительства подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу по полицейским. «В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник обезврежен и задержан», – говорится в официальном сообщении.

    В операции по задержанию участвовали сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    Ранее в городе Алексин в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.

    В среду новосибирский облсуд признал 18-летнего жителя Новосибирска виновным в поджоге релейного шкафа, совершенном по заданию из интернета.

    В июле в Новороссийске задержали подозреваемых в подготовке теракта на ж/д путях.

    Комментарии (18)
    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства с 2026 года

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (11)
    10 августа 2025, 19:00 • Новости дня
    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине

    Сенатор Грэм: Урегулирование на Украине будет включать обмен территориями

    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.

    Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.

    Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Генерал-лейтенант Казакова исчезла из списка руководства МВД России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На сайте МВД России больше не отображается информация о Валентине Казаковой, ранее возглавлявшей Главное управление по вопросам миграции.

    Попытка поиска по ее фамилии приводит к ошибке «404» с сообщением о том, что запрошенный документ не найден, передает ТАСС.

    Казакова была назначена на должность начальника соответствующего управления указом президента России 8 февраля 2019 года. В апреле 2025 года на базе управления была создана новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Руководителем новой структуры стал генерал-полковник полиции Андрей Кикоть. В указе отмечалось, что эти изменения связаны с совершенствованием управления миграционной сферой.

    В июне Казакова сообщила, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 18:40 • Новости дня
    ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России

    Минобороны: ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение трех часов средства ПВО ликвидировали 26 украинских дронов самолетного типа, летевших над Брянской, Калужской, Рязанской и Белгородской областями и Краснодарским краем.

    Как сообщило Минобороны в Telegram-канале, беспилотники были сбиты в период с 15.00 до 18.00 мск.

    Согласно информации ведомства, 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 10 – над Калужской областью. В Краснодарском крае были уничтожены три беспилотника, по одному аппарату сбили в Рязанской и Белгородской областях.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа.

    Сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 18:50 • Новости дня
    «Калашников» впервые показал дрон «Гранат-4» с лазерным наведением

    Tекст: Валерия Городецкая

    На презентации новых АК-15К и АК-15СК концерн «Калашников» впервые показал беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием и дальностью наблюдения до 70 км.

    Новый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» с гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания и наблюдения (ГОЭСЦН) предназначен для дистанционного наблюдения и лазерного наведения боеприпасов, передает ТАСС.

    «Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения», – отмечается в материалах к изделию.

    Комплекс позволяет вести наблюдение с использованием видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Система также обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению на дистанции от 100 м до 12 км.

    БПЛА «Гранат-4-Э» с ГОЭСЦН обладает диапазоном скоростей 90–130 км/ч, максимальной взлетной массой 55 кг, радиусом применения до 55 км, максимальной высотой полета 3000 м. Запуск осуществляется с катапульты.

    Ранее в Ижевске продемонстрировали комплекс «Гранат-4-Э», использовавшийся в военной версии для поражения различных целей, включая танк Abrams, в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Пашинян рассказал Путину о проекте «Путь Трампа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о проекте «Путь Трампа».

    Проект «Путь Трампа» – транспортный коридор, который должен пройти через Сюникскую область Армении и связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, передает ТАСС.

    Пашинян также рассказал Путину о результатах переговоров 8 августа в Вашингтоне, в ходе которых было парафировано соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также согласовано совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы.

    В ходе беседы обсуждалось разблокирование региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности. «Установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона», – заявил Пашинян.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Кадыров сообщил о ночных атаках дронов ВСУ на Чечню

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о попытках украинских войск атаковать объекты региона.

    По словам Кадырова, в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим попытался атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два беспилотных летательных аппарата.

    «Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он обратился к жителям республики с призывом сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных объектов немедленно обращаться по номеру 112. Кадыров также выразил благодарность оперативному штабу по проведению спецоперации под руководством Магомеда Даудова и личному составу ВКС России за быстрое реагирование и слаженные действия.

    В декабре Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске

    Минобороны: ВС России уничтожили узел связи ВСУ в Северске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведчики «Южной» группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ в Северске Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что военнослужащие обнаружили место расположения пехоты ВСУ, подтвердили цель и нанесли точные удары по ней при помощи ударных FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    В результате атаки была ликвидирована украинская пехота и разрушена инфраструктура управления противника. В министерстве также уточнили, что уничтожен узел связи ВСУ.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этой позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на Северском направлении.

    Ранее российские бойцы уничтожили опорный пункт бригады «Эдельвейс» ВСУ в ДНР. Также сообщалось, что бойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 21:00 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

    Минобороны: Средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение двух часов системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями, сообщило Минобороны.

    С 18.00 до 20.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Брянской областью, три – над Калужской областью и по одному – над Орловской и Тульской областями, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 15.00 до 18.00 мск ПВО уничтожила 26 украинских дронов, 10 из которых были сбиты в Калужской области.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Российские военные уничтожили американский броневик ВСУ в ДНР

    Минобороны: Российские военные уничтожили американский броневик ВСУ в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские операторы беспилотных летательных аппаратов из «Южной» группировки войск уничтожили американскую командно-штабную машину M577, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в районе населенного пункта Иванополье на территории Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

    По информации Минобороны, в ходе воздушной разведки были обнаружены и ликвидированы командно-штабная машина M577 вооруженных сил Украины и пикап. Уточняется, что бронеавтомобиль и транспортное средство противника были поражены с помощью беспилотников на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием «Д-20» мотострелковой бригады Южного военного округа.

    M577 – это специальная командно-штабная модификация американского бронетранспортера M113, служащая мобильным центром управления тактическими операциями и обычно применяемая на уровне батальона. Машина отличается возможностью развертывания средств связи и организации штаба непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    В июне расчеты с FPV-дронами центра «Рубикон» Минобороны нанесли удары по бронеавтомобилям, укрытиям и оборудованию связи ВСУ.

    В феврале в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ.

    Ранее ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:30 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе населенного пункта Новодмитровка в Донецкой народной республике бойцы «Южной» группировки уничтожили миномет ВСУ с помощью FPV-дрона, сообщило Минобороны.

    Российские бойцы в ходе разведки выявили замаскированный в лесополосе 120-миллиметровый миномет противника, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    В результате применения ударных FPV-дронов миномет был уничтожен прямым попаданием.

    «В результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили скрытый в лесополосе миномет противника. Расчетом ударных FPV-дронов огневое средство было уничтожено», – сообщило Минобороны.

    В ведомстве отметили, что уничтожение миномета позволило российским военным получить преимущество в огневых средствах на этом участке фронта. Благодаря этому подразделения продолжили развивать наступление на Северском направлении.

    В июле операторы FPV-дронов уничтожили миномет и блиндажи ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    В аэропорту Сочи из-за ограничений задержали более десяти рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В международном аэропорту Сочи фиксируются значительные задержки рейсов из-за недавно вводимых временных ограничений на работу.

    В Telegram-канале аэропорта сообщается, что задержки более чем на два часа затронули 12 рейсов. В администрации заверили, что прикладывают усилия для снижения неудобств для пассажиров.

    В тексте подчеркивается, что аэропорт постепенно возвращается к нормальной работе. По состоянию на 17.00 были обслужены 286 рейсов на вылет и прилет.

    Напомним, в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город. В аэропорту Сочи приостановливали прием и отправку всех воздушных судов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Суд Армении признал незаконным задержание Карапетяна
    В Германии начато расследование махинаций при закупках газа
    Рой медуз нарушил работу фильтров насосных станций на крупнейшей АЭС Франции
    Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы с нацистской
    Православный писатель рекомендовал не употреблять слова «хохол» и «жид»
    Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига из-за усыпления тигрят
    Уехавшая из России актриса призналась в работе таксисткой в Париже

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации