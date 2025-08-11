Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).6 комментариев
В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
Депутаты выдвинули инициативу по допуску к водительским правам с 16 лет подростков с особыми достижениями в учебе, спорте или бизнесе.
Инициатива поступила от депутатов фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, Антона Ткачева и Ярослава Самылина, передает ТАСС.
Авторы проекта предлагают разрешить выдачу водительских прав подросткам, достигшим 16-летнего возраста, если те проявили выдающиеся успехи в учебной, спортивной или предпринимательской деятельности.
Ранее в России подготовили стратегию для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что в России планируют в течение трех лет ввести в законодательство цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.
Напомним, с 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.