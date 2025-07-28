Расширен список противопоказаний для получения водительских прав

Tекст: Денис Тельманов

Обновления в списке медицинских противопоказаний для вождения начнут действовать с 1 сентября, сообщает kp.ru. Теперь, кроме психических заболеваний, к ограничениям отнесены «общие расстройства психологического развития», такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также вместо конкретной ахроматопсии в перечне появилось более общее понятие – «аномалии цветового зрения».

Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что каждое заболевание может проявляться по-разному. По его словам, «лечащий врач в состоянии оценить, представляет он опасность или нет. В том числе – можно ли ему управлять автомобилем». Стежков отметил, что добавление новых диагнозов в список противопоказаний является скорее формальностью, а окончательное решение остается за специалистом.

Ранее в перечне противопоказаний значились четыре пункта: психические заболевания, психические расстройства, эпилепсия и болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, интерес к сверхъестественному иногда сопровождает шизотипическое расстройство личности. Антидепрессанты раньше вызывали опасения, но сейчас их часто принимают легкомысленно, что может привести к обострению состояния или даже трагическим последствиям.