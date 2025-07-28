Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.0 комментариев
Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
С 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.
Обновления в списке медицинских противопоказаний для вождения начнут действовать с 1 сентября, сообщает kp.ru. Теперь, кроме психических заболеваний, к ограничениям отнесены «общие расстройства психологического развития», такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также вместо конкретной ахроматопсии в перечне появилось более общее понятие – «аномалии цветового зрения».
Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что каждое заболевание может проявляться по-разному. По его словам, «лечащий врач в состоянии оценить, представляет он опасность или нет. В том числе – можно ли ему управлять автомобилем». Стежков отметил, что добавление новых диагнозов в список противопоказаний является скорее формальностью, а окончательное решение остается за специалистом.
Ранее в перечне противопоказаний значились четыре пункта: психические заболевания, психические расстройства, эпилепсия и болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию.
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