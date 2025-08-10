  • Новость часаПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России
    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    10 августа 2025, 20:00 • Новости дня

    В Херсоне произошли взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, в воскресенье раздались взрывы.

    При этом официальной информации о введении воздушной тревоги в Херсоне и других районах региона, подконтрольных Киеву, не поступало, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Ранее взрывы произошли в Харьковской области Украины.

    В среду взрывы прогремели в Одесской области Украины, а в пятницу в Сумах прозвучал взрыв во время воздушной тревоги.

    10 августа 2025, 03:16 • Новости дня
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 17:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    10 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    9 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация зафиксировала значительный прогресс в обсуждении украинского вопроса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Британии, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

    Барак Равид отметил, что встречи прошли в Британии и были посвящены поиску решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По данным Axios, американские чиновники заявили, что многочасовые переговоры, состоявшиеся в преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, позволили достичь значительного прогресса по вопросу прекращения войны на Украине. Представитель США подчеркнул, что встречи приблизили стороны к достижению целей, поставленных президентом Трампом.

    Axios сообщает, что переговоры проводились при участии ключевых союзников по НАТО и представителей Киева, а их содержание было сосредоточено на путях достижения скорейшего урегулирования.

    Ранее в Кремле подтвердили место исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине на Аляске.

    Представители США, Украины и ряда европейских стран планируют провести в эти выходные встречу в Британии для согласования позиции перед саммитом лидеров США и России.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе Евросоюза в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    10 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства сосредоточат усилия на развитии оборонной промышленности Украины, участники «Коалиции желающих» не хотят отправлять войска, пишет Sunday Times.

    Чиновник высокого ранга в Минобороны Великобритании заявил Sunday Times, что «никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине», передает ТАСС.

    По его словам, «важно обеспечить» боеспособность ВСУ. Газета уточняет, что речь идет не только о поставках систем ПВО или беспилотников. Европейские державы обсуждают возможность развития на Украине производства дальнобойных ракет и другого вооружения, чтобы Киев не зависел от других государств в их применении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    10 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на 10 августа российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, сбив 121 БПЛА над территорией 14 регионов и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.

    БПЛА самолетного типа были сбиты с 20.00 мск 9 августа до 06.10 мск 10 августа. Наибольшее число дронов было сбито над Краснодарским краем – 29 аппаратов. Над территорией Крыма сбито 15 беспилотников, над Брянской областью – 13, а над Белгородской – 12, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Также сообщается о поражении девяти летательных аппаратов над Воронежской областью, восьми – над Саратовской и еще восьми – над Ставропольским краем. В Калужской области сбито семь дронов, в Тульской – шесть, в Ростовской – пять, в Рязанской – четыре.

    Системами ПВО поражены два дрона над акваторией Азовского моря, по одному беспилотнику было уничтожено над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области во дворе жилого дома упал беспилотник. В результате происшествия погиб один человек.

    10 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    Совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Европейские лидеры настаивают, что дипломатическое решение должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. «Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», – говорится в документе.

    Авторы документа полагают, что «значимые переговоры» возможны только при соблюдении перемирия или существенном снижении интенсивности боевых действий. Они также заявили, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Политолог Андрей Быстрицкий считает, что европейцы не желают прекращения боевых действий.

    9 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    ПВО уничтожила 26 беспилотников самолетного типа в семи регионах России, большая часть которых была перехвачена над Тульской и Брянской областями, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 18.00 до 20.00 мск средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    Из них семь аппаратов сбили над территорией Тульской области и столько же – над Брянской областью. В Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона, еще три – над Калужской областью. По два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и в Орловской области, один аппарат сбили над Курской областью.

    Ранее системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины во второй половине дня.

    Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    10 августа 2025, 05:07 • Новости дня
    @ Nikolay Titov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате погиб один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По предварительной информации, один человек погиб, также есть пострадавшие, они получают медицинскую помощь. Жители были эвакуированы, а пункт временного размещения развернут в ближайшей школе, сообщил губернатор в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников на территории Саратовской области повреждено промышленное предприятие. Аэропорт Гагарин в Саратове ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

    10 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    Захарова прокомментировала совместное заявление, которое опубликовал офис Зеленского. В нем лидеры стран Евросоюза и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали к прекращению огня на Украине и заявили, что этого можно достичь только путем давления на Москву и поддержки киевских властей, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что в заявлении речь не идет о прекращении поставок вооружений Киеву. По ее словам, в документе утверждается, что мира на Украине возможно добиться исключительно при давлении на Россию и поддержке украинских властей.

    Захарова также заявила: «Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон за неделю дважды обсудил с Владимиром Зеленским возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Депутат Ги Меттан заявил, что Европа отказывается признать поражение Украины.

    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    9 августа 2025, 22:40 • Новости дня
    Раскрыты данные командира бригады ВСУ, который «раздает» солдат

    ВС России получили контакты командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры сообщили о получении личных данных и телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям.

    Российские силовики сообщили о получении личных данных и номера телефона полковника Юрия Гупалюка, который командует 156-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. По данным силовых структур, Гупалюк занимался тем, что прикомандировывал своих солдат к другим подразделениям Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее силовики отмечали, что подразделения 156-й бригады действовали почти по всей Сумской области и понесли значительные потери на приграничных территориях.

    Силовики рассказали, что родственники погибших сообщают: их близкие оказались прикомандированы к 95-й, 82-й и 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. По их словам, Гупалюк фактически «раздает» бойцов другим командирам под видом командировок, а руководство ВСУ ограничило его полномочия, позволив только направлять личный состав «в командировку» на передовую. Таким образом, отправляемые на фронт солдаты часто оказываются на самой опасной линии боевого соприкосновения.

    Причины такого решения, отмечают в силовых структурах, неизвестны. Источники предполагают, что с первых дней на позиции в Сумской области Гупалюк проявил себя не лучшим образом, потерял значительную часть личного состава или не устроил командование оперативно-тактической группой «Сумы».

    В феврале 2025 года Гупалюк уже был отстранен от командования 33-й бригадой ВСУ. Силовики сообщили, что для родственников военнослужащих 156-й бригады теперь доступны контакты Гупалюка, и желающие могут обратиться к нему через специальный бот обратной связи «Сохрани себе жизнь», чтобы узнать судьбу своих близких.

    Ранее российские силовые структуры ликвидировали более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников под Сумами.

    Украинские военные в районе Юнаковки на Сумском направлении отказались участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании.

    В ходе ожесточенных боев за Варачино украинская армия потеряла подразделения элитных бригад и штурмового полка, понеся значительные потери.

    10 августа 2025, 00:34 • Новости дня
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина была использована Западом для ослабления России, но этот план провалился, Киев дорого заплатит, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, «уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно», передает РИА «Новости».

    «Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», – сказал Фицо.

    Глава словацкого правительства также отметил, что за сложившуюся ситуацию ответственность несут и украинские политические лидеры. По мнению Фицо, они поддерживали провалившуюся западную стратегию ослабления России через военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо отметил военное превосходство России и подчеркнул рост российской экономики несмотря на новые антироссийские санкции Евросоюза. Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским и обвинил Киев в нанесении ущерба Братиславе на 500 млн евро.

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
