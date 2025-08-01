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Нарышкин почтил память героев Первой мировой войны
Нарышкин почтил память героев Первой мировой войны
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин принял участие в церемонии возложения венка к мемориалу героям Первой мировой войны.
Памятное мероприятие прошло в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны в Москве, где венок в цветах российского флага был возложен к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов», передает ТАСС.
После этого Нарышкин почтил память великого князя Николая Николаевича – младшего, главнокомандующего российскими сухопутными и морскими силами в годы Первой мировой войны, возложив цветы к его захоронению в Часовне Спаса Преображения. В церемонии участвовали и.о. директора Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин, руководитель национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, заместитель начальника управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.
В беседе с журналистами Нарышкин заявил: «Россия вынужденно вступила в Первую мировую войну, чтобы защитить братский сербский народ. Неоднократные призывы российской стороны к переговорам успехом не увенчались. Лидерам Германии и Австро-Венгрии уж очень хотелось развязать такой глобальный военный конфликт».
Он отметил, что более миллиона российских солдат и офицеров стали жертвами войны, а внутренний политический кризис привел к революции и гражданской войне, из-за чего память о Первой мировой долгое время была вытеснена из национального сознания.
По словам Нарышкина, связь поколений удалось восстановить благодаря совместным усилиям, и теперь 1 августа по закону отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Руководитель РИО выразил уверенность в том, что традиция собираться в этот день у мемориала будет сохраняться многие годы.
В Российском историческом обществе напомнили, что 1 августа 1914 года начался первый военный конфликт мирового масштаба, в котором участвовали 38 из 59 существовавших на тот момент независимых государств, что составляло две трети населения планеты.