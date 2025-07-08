В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме Грушко сообщил, что дискуссия касалась вопросов войны и мира, а также военных приготовлений Запада, передает ТАСС. «Они (НАТО и ЕС) конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», – заявил дипломат.

Грушко также прокомментировал заявления о новых санкциях Евросоюза, подчеркнув, что Россия обладает необходимым опытом противодействия санкционному давлению и может защищать свои экономические интересы. Он отметил, что «по части санкции фантазия у них бьет через край», но российская сторона знает, как реагировать на такие меры.

Замминистра отдельно подчеркнул, что ситуация в отношениях между российским и французским внешнеполитическими ведомствами не изменилась после недавнего телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. «Состояние связей осталось прежним», – уточнил он.

Агентство Bloomberg писало, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов.