Названы главные проблемы новой политической партии Маска

WP перечислила главные проблемы при создании новой политической партии Маска

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post, Маск заявил, что партия «создана, чтобы вернуть вам свободу», после подписания Дональдом Трампом крупного налогового и бюджетного закона, против которого он выступал.

Однако эксперты отмечают, что перед Маском стоит множество сложных препятствий. В первую очередь, избирательная система США практически не дает шансов третьим партиям, поскольку победить можно только набрав большинство голосов, рассказывает профессор Ханс Ноэль из Джорджтаунского университета. Кроме того, новые партии сталкиваются с разнообразными и сложными бюрократическими требованиями для регистрации и попадания на избирательные бюллетени в разных штатах, включая сбор подписей избирателей.

Исторически независимые и альтернативные политические движения редко добивались успеха на федеральном уровне. К примеру, миллиардер Росс Перо получил 19% голосов в 1992 году, но не выиграл ни одного штата, поэтому не получил ни одного голоса выборщиков. Даже сенаторы-индивидуалисты вроде Берни Сандерса и Ангуса Кинга вынуждены сотрудничать с одной из крупных партий или уходят из политики.

Стратегия Маска нацелена на вмешательство в выборы по ключевым округам, чтобы повлиять на распределение сил в Конгрессе. Он считает, что «крайне сконцентрированная сила в определенной точке» может серьезно изменить ход событий при минимальном количестве избранных кандидатов. Однако, аналитики сомневаются в реальности этой тактики: такие кандидаты скорее могут сыграть роль «спойлеров», отбирая голоса у республиканцев и создавая путаницу на выборах.

Еще одна серьезная проблема – размытость потенциальной аудитории партии. Маск надеется объединить 80% «средних» избирателей, но эксперты считают, что эта группа слишком неоднородна и не имеет четкой общей идеологии. «Люди разочарованы существующими партиями, но у Маска нет стабильной электоральной базы», говорит Ноэль.

Не менее значимым вызовом станет создание широкой сети сторонников и доноров – по словам специалистов, одних лишь личных средств Маска недостаточно для долговременного успеха. Против него уже выступают союзники Трампа, а сторонники третьих сил могут быть не столь лояльны. Кроме того, Маску придется мириться с возможными поражениями, что может оказаться для него невыносимым испытанием: «Я не уверен, что у него хватит терпения», отмечает профессор МакКоркл.

Опыт Маска в политических тратах тоже неоднозначен: несмотря на многомиллионные вложения, результаты были далеки от желаемых, как, например, в самой дорогой судебной кампании в истории штата Висконсин. По мнению аналитиков, нынешняя инициатива Маска во многом продиктована его личным конфликтом с Трампом, а не долгосрочной политической стратегией.

Накануне Маск объявил о создании в США новой партии – America Party (Партия «Америка»).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней и заявил, что в стране действует однопартийная система, хотя республиканцы и демократы делают вид, что в США две партии.