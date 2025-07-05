Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.3 комментария
Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской, Смоленской и Калужской областями
Российская противовоздушная оборона в течение двух часов обнаружила и поразила сразу двенадцать украинских беспилотников на западных направлениях.
В Telegram-канале ведомства указано, что девять аппаратов были сбиты над Брянской областью, два – над Смоленской и один – над Калужской.
Ранее Минобороны сообщило о сбитых шести украинских БПЛА над Россией. До этого губернатор Иркутской области заявил о нападении украинских дронов на военную часть. В Шебекино Белгородской области после атаки беспилотника на гражданское предприятие пострадали два человека, один из которых находится в стабильно тяжелом состоянии.
Утром в субботу российская система ПВО за два часа уничтожила 12 украинских беспилотников. По данным Минобороны, в ночь на субботу система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России.