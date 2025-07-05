Система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее число аппаратов – 34 – было ликвидировано над Воронежской областью. Над Брянской областью сбили 11 БПЛА, еще по 9 – над Белгородской и Саратовской. В Новгородской области уничтожили восемь аппаратов, в Курской – шесть.

Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Ленинградской и Орловской областями, по два – над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия. По одному аппарату было уничтожено над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило, что Чебоксары в Чувашии подверглись атаке беспилотников. В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Беспилотники также атаковали Ленинградскую область и еще ряд регионов России.